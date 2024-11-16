https://ria.ru/20241116/sholts-1984124590.html

"Возбудили дела": на Украине резко отреагировали на беседу Путина и Шольца

"Возбудили дела": на Украине резко отреагировали на беседу Путина и Шольца - РИА Новости, 16.11.2024

"Возбудили дела": на Украине резко отреагировали на беседу Путина и Шольца

За слова, сказанные канцлером ФРГ Олафом Шольцем в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, Владимир Зеленский возбуждал уголовные дела, заявила... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T09:37

2024-11-16T09:37

2024-11-16T14:57

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. За слова, сказанные канцлером ФРГ Олафом Шольцем в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, Владимир Зеленский возбуждал уголовные дела, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Шольц в телефонном разговоре с Путиным призвал его начать переговоры с Украиной. За эти же слова в 2022 году Зеленский возбудил против меня уголовные дела", — написала Панченко.По словам журналистки, теперь уже все понимают, что Россия становится сильнее.Накануне пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц позвонил Путину и призвал к переговорам с Киевом.По данным официального сайта президента России, предыдущий разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация на Украине.

https://ria.ru/20241116/kiev-1984125379.html

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984129233.html

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