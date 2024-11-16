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"Возбудили дела": на Украине резко отреагировали на беседу Путина и Шольца
"Возбудили дела": на Украине резко отреагировали на беседу Путина и Шольца - РИА Новости, 16.11.2024
"Возбудили дела": на Украине резко отреагировали на беседу Путина и Шольца
За слова, сказанные канцлером ФРГ Олафом Шольцем в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, Владимир Зеленский возбуждал уголовные дела, заявила... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T09:37
2024-11-16T09:37
2024-11-16T14:57
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. За слова, сказанные канцлером ФРГ Олафом Шольцем в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, Владимир Зеленский возбуждал уголовные дела, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Шольц в телефонном разговоре с Путиным призвал его начать переговоры с Украиной. За эти же слова в 2022 году Зеленский возбудил против меня уголовные дела", — написала Панченко.По словам журналистки, теперь уже все понимают, что Россия становится сильнее.Накануне пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц позвонил Путину и призвал к переговорам с Киевом.По данным официального сайта президента России, предыдущий разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация на Украине.
https://ria.ru/20241116/kiev-1984125379.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев
"Возбудили дела": на Украине резко отреагировали на беседу Путина и Шольца
Панченко: за слова, сказанные Шольцем Путину, Зеленский возбуждал уголовные дела