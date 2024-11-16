https://ria.ru/20241116/shklyarov-1984149179.html

Стали известны подробности смерти премьера Мариинки Шклярова

Стали известны подробности смерти премьера Мариинки Шклярова - РИА Новости, 16.11.2024

Стали известны подробности смерти премьера Мариинки Шклярова

Смерть премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова не носит криминального характера, сообщил РИА Новости источник в оперативных... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T13:49

2024-11-16T13:49

2024-11-16T20:05

культура

россия

ленинград

владимир шкляров

мариинский театр

академия русского балета имени а. я. вагановой

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Смерть премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова не носит криминального характера, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. Мариинский театр сообщил, что Шкляров трагически погиб в субботу ночью. О дате и месте прощания с солистом балета пока не сообщается. "Он умер естественной смертью, это не криминал", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. Окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова) в 2003-м. В этом же году был принят в труппу Мариинского театра, с 2011 года — премьер театра. В репертуаре Шклярова — классические балеты и современная хореография, в том числе такие постановки, как "Жизель", "Корсар", "Баядерка", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и многие другие. Владимир Шкляров — заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ленинград, владимир шкляров, мариинский театр, академия русского балета имени а. я. вагановой, новости культуры