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Стали известны подробности смерти премьера Мариинки Шклярова
Стали известны подробности смерти премьера Мариинки Шклярова - РИА Новости, 16.11.2024
Стали известны подробности смерти премьера Мариинки Шклярова
Смерть премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова не носит криминального характера, сообщил РИА Новости источник в оперативных... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:49
2024-11-16T13:49
2024-11-16T20:05
культура
россия
ленинград
владимир шкляров
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академия русского балета имени а. я. вагановой
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Смерть премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова не носит криминального характера, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. Мариинский театр сообщил, что Шкляров трагически погиб в субботу ночью. О дате и месте прощания с солистом балета пока не сообщается. "Он умер естественной смертью, это не криминал", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. Окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова) в 2003-м. В этом же году был принят в труппу Мариинского театра, с 2011 года — премьер театра. В репертуаре Шклярова — классические балеты и современная хореография, в том числе такие постановки, как "Жизель", "Корсар", "Баядерка", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и многие другие. Владимир Шкляров — заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ленинград, владимир шкляров, мариинский театр, академия русского балета имени а. я. вагановой, новости культуры
Культура, Россия, Ленинград, Владимир Шкляров, Мариинский театр, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, Новости культуры
Стали известны подробности смерти премьера Мариинки Шклярова
Смерть премьера Мариинки Владимира Шклярова не носит криминального характера