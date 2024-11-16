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Стали известны подробности смерти премьера Мариинки Шклярова - РИА Новости, 16.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:49 16.11.2024 (обновлено: 20:05 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/shklyarov-1984149179.html
Стали известны подробности смерти премьера Мариинки Шклярова
Стали известны подробности смерти премьера Мариинки Шклярова - РИА Новости, 16.11.2024
Стали известны подробности смерти премьера Мариинки Шклярова
Смерть премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова не носит криминального характера, сообщил РИА Новости источник в оперативных... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:49
2024-11-16T20:05
культура
россия
ленинград
владимир шкляров
мариинский театр
академия русского балета имени а. я. вагановой
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Смерть премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова не носит криминального характера, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. Мариинский театр сообщил, что Шкляров трагически погиб в субботу ночью. О дате и месте прощания с солистом балета пока не сообщается. &quot;Он умер естественной смертью, это не криминал&quot;, — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. Окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова) в 2003-м. В этом же году был принят в труппу Мариинского театра, с 2011 года — премьер театра. В репертуаре Шклярова — классические балеты и современная хореография, в том числе такие постановки, как "Жизель", "Корсар", "Баядерка", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и многие другие. Владимир Шкляров — заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий.
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россия, ленинград, владимир шкляров, мариинский театр, академия русского балета имени а. я. вагановой, новости культуры
Культура, Россия, Ленинград, Владимир Шкляров, Мариинский театр, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, Новости культуры
Стали известны подробности смерти премьера Мариинки Шклярова

Смерть премьера Мариинки Владимира Шклярова не носит криминального характера

© Фото : Мариинский театр/TelegramПремьер Мариинского театра Владимир Шкляров
Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото : Мариинский театр/Telegram
Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Смерть премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова не носит криминального характера, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
Мариинский театр сообщил, что Шкляров трагически погиб в субботу ночью. О дате и месте прощания с солистом балета пока не сообщается.
«

"Он умер естественной смертью, это не криминал", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. Окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова) в 2003-м. В этом же году был принят в труппу Мариинского театра, с 2011 года — премьер театра. В репертуаре Шклярова — классические балеты и современная хореография, в том числе такие постановки, как "Жизель", "Корсар", "Баядерка", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и многие другие.
Владимир Шкляров — заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий.
 
КультураРоссияЛенинградВладимир ШкляровМариинский театрАкадемия русского балета имени А. Я. ВагановойНовости культуры
 
 
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