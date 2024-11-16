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Умер премьер Мариинского театра Владимир Шкляров
Умер премьер Мариинского театра Владимир Шкляров - РИА Новости, 16.11.2024
Умер премьер Мариинского театра Владимир Шкляров
Ведущий солист балета Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров погиб в возрасте 39 лет, сообщил театр в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T11:53
2024-11-16T11:53
2024-11-16T15:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Ведущий солист балета Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров погиб в возрасте 39 лет, сообщил театр в Telegram-канале. "Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров", — говорится в публикации. Театр выразил соболезнование родным и близким артиста. "Это огромная утрата для всего коллектива Мариинского театра. Соболезнуем родным, близким, друзьям артиста и всем многочисленным поклонникам его творчества и таланта", — добавили в Мариинке.Причина смерти не уточняется. О дате прощания театр пообещал сообщить дополнительно. Другой источник в экстренных службах уточил, что По словам источника РИА Новости в оперативных службах, смерть Шклярова не носит криминального характера. Следственный комитет проводит проверку обстоятельств гибели артиста. По предварительным данным, причиной смерти стал несчастный случай.Владимир Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. В 2003-м окончил Академию русского балета имени А. Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова). В том же году его приняли в труппу Мариинского театра, с 2011 года он стал премьером. В репертуаре Шклярова — классические балеты и современная хореография, в том числе такие постановки, как "Жизель", "Корсар", "Баядерка", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и многие другие.Его творческие способности были отмечены множеством наград, но главное звание он получил в 2020 году, став заслуженным артистом России.
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мариинский театр, россия, владимир шкляров
Культура, Мариинский театр, Россия, Владимир Шкляров
Умер премьер Мариинского театра Владимир Шкляров
Мариинский театр сообщил о трагической гибели Владимира Шклярова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости.
Ведущий солист балета Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров погиб в возрасте 39 лет, сообщил театр в Telegram-канале
.
"Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров", — говорится в публикации.
Театр выразил соболезнование родным и близким артиста.
«
"Это огромная утрата для всего коллектива Мариинского театра. Соболезнуем родным, близким, друзьям артиста и всем многочисленным поклонникам его творчества и таланта", — добавили в Мариинке.
Причина смерти не уточняется. О дате прощания театр пообещал сообщить дополнительно. Другой источник в экстренных службах уточил, что
По словам источника РИА Новости в оперативных службах, смерть Шклярова не носит криминального характера.
Следственный комитет проводит проверку обстоятельств гибели артиста. По предварительным данным, причиной смерти стал несчастный случай.
Владимир Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. В 2003-м окончил Академию русского балета имени А. Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова). В том же году его приняли в труппу Мариинского театра, с 2011 года он стал премьером. В репертуаре Шклярова — классические балеты и современная хореография, в том числе такие постановки, как "Жизель", "Корсар", "Баядерка", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и многие другие.
Его творческие способности были отмечены множеством наград, но главное звание он получил в 2020 году, став заслуженным артистом России.