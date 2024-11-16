https://ria.ru/20241116/shebekino-1984144765.html

Беспилотники атаковали дом в Шебекино

Беспилотники атаковали дом в Шебекино - РИА Новости, 16.11.2024

Беспилотники атаковали дом в Шебекино

Украинские беспилотники атаковали производственное предприятие и четырехквартиный дом в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T13:10

2024-11-16T13:10

2024-11-16T13:10

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали производственное предприятие и четырехквартиный дом в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино БПЛА сдетонировал недалеко от четырёхквартирного дома - выбиты окна в одной из квартир. Также 4 FPV-дрона нанесли удар по территории предприятия: повреждены три производственных здания, склад, оборудование и грузовой автомобиль", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Грузское Борисовского района в результате двух атак дронов-камикадзе на территории частного домовладения посечён гараж, а также автомобиль. "По предварительной информации, пострадавших нет", - уточнил руководитель региона.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

шебекино

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков