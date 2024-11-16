https://ria.ru/20241116/shebekino-1984144765.html
Беспилотники атаковали дом в Шебекино
Беспилотники атаковали дом в Шебекино - РИА Новости, 16.11.2024
Беспилотники атаковали дом в Шебекино
Украинские беспилотники атаковали производственное предприятие и четырехквартиный дом в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:10
2024-11-16T13:10
2024-11-16T13:10
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882936924_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_c57a77fbb7be2b26b5874d37fd265e4f.jpg
БЕЛГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали производственное предприятие и четырехквартиный дом в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино БПЛА сдетонировал недалеко от четырёхквартирного дома - выбиты окна в одной из квартир. Также 4 FPV-дрона нанесли удар по территории предприятия: повреждены три производственных здания, склад, оборудование и грузовой автомобиль", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Грузское Борисовского района в результате двух атак дронов-камикадзе на территории частного домовладения посечён гараж, а также автомобиль. "По предварительной информации, пострадавших нет", - уточнил руководитель региона.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882936924_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_cfcfdbab8c55c51f1d1cbe2aa6dfe899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Беспилотники атаковали дом в Шебекино
Гладков: украинские дроны атаковали предприятие и дом в белгородском Шебекино