https://ria.ru/20241116/shakhta-1984127003.html
На шахте "Таштагольская" возобновили разбор завалов
На шахте "Таштагольская" возобновили разбор завалов - РИА Новости, 16.11.2024
На шахте "Таштагольская" возобновили разбор завалов
Спасатели возобновили разбор завалов в шахте "Таштагольская" в Кузбассе после повторного горного удара, из-за которого работы были приостановлены, сообщает МЧС... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:03
2024-11-16T10:03
2024-11-16T10:09
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 16 ноя – РИА Новости. Спасатели возобновили разбор завалов в шахте "Таштагольская" в Кузбассе после повторного горного удара, из-за которого работы были приостановлены, сообщает МЧС России в Telegram-канале.На шахте "Таштагольская" произошло обрушение кровли, под завалами находится один человек, его поисками занимаются горноспасатели. СУ СК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку. Деятельность предприятия приостановлена на время спасательных работ. Позже стало известно об одном пострадавшем, ему оказана медпомощь. Позже МЧС России сообщило, что в шахте произошел повторный горный удар, из-за чего спасательные работы были приостановлены."Спасатели МЧС России возобновили разбор завалов в шахте "Таштагольская", – говорится в сообщении МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кемеровская область, Происшествия
На шахте "Таштагольская" возобновили разбор завалов
Спасатели возобновили разбор завалов на шахте "Таштагольская" в Кузбассе