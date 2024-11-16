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На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел повторный горный удар
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел повторный горный удар - РИА Новости, 16.11.2024
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел повторный горный удар
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел повторный горный удар, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T09:20
2024-11-16T09:20
2024-11-16T10:12
происшествия
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КЕМЕРОВО, 16 ноя — РИА Новости. На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел повторный горный удар, сообщило МЧС в Telegram-канале."Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Первый горный удар зафиксировали в 4:45 по местному времени (0:45 мск). На шахте обрушилась кровля. В этот момент под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность. Одного человека спасатели ищут под завалами. Еще один человек получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Прокуратура города Таштагола проводит проверку.Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", водящий в группу Evraz.
https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемеровская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел повторный горный удар
На шахте "Таштагольская" приостановили спасательные работы из-за горного удара