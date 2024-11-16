https://ria.ru/20241116/shakhta-1984123696.html

На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел повторный горный удар

На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел повторный горный удар - РИА Новости, 16.11.2024

На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел повторный горный удар

На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел повторный горный удар, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T09:20

2024-11-16T09:20

2024-11-16T10:12

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984125569_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_19647ba43238049eb4f00b83c1d8d306.jpg

КЕМЕРОВО, 16 ноя — РИА Новости. На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел повторный горный удар, сообщило МЧС в Telegram-канале."Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Первый горный удар зафиксировали в 4:45 по местному времени (0:45 мск). На шахте обрушилась кровля. В этот момент под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность. Одного человека спасатели ищут под завалами. Еще один человек получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Прокуратура города Таштагола проводит проверку.Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", водящий в группу Evraz.

https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)