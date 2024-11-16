https://ria.ru/20241116/shakhta-1984116980.html
При обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе пострадал человек
При обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе пострадал человек - РИА Новости, 16.11.2024
При обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе пострадал человек
Один человек пострадал при обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, ему была оказана амбулаторная помощь, сообщил РИА Новости источник в экстренных РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T07:35
2024-11-16T07:35
2024-11-16T07:35
происшествия
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98392/45/983924572_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_40947a06b7f2d7373cb0bf0f8494f90f.jpg
КЕМЕРОВО, 16 ноя – РИА Новости. Один человек пострадал при обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, ему была оказана амбулаторная помощь, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Сообщалось, что на шахте "Таштагольская" произошло обрушение кровли, под завалами находится один человек, его поисками занимаются горноспасатели. СУ СК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку. Деятельность предприятия приостановлена на время спасательных работ. "Один (травмировался), ему помогли и отпустили (домой - ред.)", – сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли пострадавшие в результате произошедшего. Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.
https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98392/45/983924572_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_f1393b50ebbb3443412c5a5e50562d4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
При обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе пострадал человек
При обрушении кровли на шахте "Таштагольская" травмировался человек
КЕМЕРОВО, 16 ноя – РИА Новости. Один человек пострадал при обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, ему была оказана амбулаторная помощь, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Сообщалось, что на шахте "Таштагольская" произошло обрушение кровли, под завалами находится один человек, его поисками занимаются горноспасатели. СУ СК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку. Деятельность предприятия приостановлена на время спасательных работ.
"Один (травмировался), ему помогли и отпустили (домой - ред.)", – сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли пострадавшие в результате произошедшего.
Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.