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Шахта "Таштагольская" приостановила работу после обрушения кровли - РИА Новости, 16.11.2024
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07:29 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/shakhta-1984116581.html
Шахта "Таштагольская" приостановила работу после обрушения кровли
Шахта "Таштагольская" приостановила работу после обрушения кровли - РИА Новости, 16.11.2024
Шахта "Таштагольская" приостановила работу после обрушения кровли
Шахта "Таштагольская" в Кузбассе, где произошло обрушение кровли и под завалами оказался один человек, приостановила работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T07:29
2024-11-16T07:29
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО,16 ноя – РИА Новости. Шахта "Таштагольская" в Кузбассе, где произошло обрушение кровли и под завалами оказался один человек, приостановила работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. На шахте "Таштагольская" произошло обрушение кровли, под завалами находится один человек, его поисками занимаются горноспасатели. СУ СК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку. "Пока да (работа шахты приостановлена – ред.), на время спасательных работ", – сказал собеседник агентства в ответ на вопрос РИА Новости, приостановлены ли на предприятии работы. Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.
https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html
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происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
Шахта "Таштагольская" приостановила работу после обрушения кровли

Шахта "Таштагольская" остановила работу на время спасательных операций

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШахта в Кемеровской области
Шахта в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шахта в Кемеровской области. Архивное фото
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КЕМЕРОВО,16 ноя – РИА Новости. Шахта "Таштагольская" в Кузбассе, где произошло обрушение кровли и под завалами оказался один человек, приостановила работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
На шахте "Таштагольская" произошло обрушение кровли, под завалами находится один человек, его поисками занимаются горноспасатели. СУ СК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку.
"Пока да (работа шахты приостановлена – ред.), на время спасательных работ", – сказал собеседник агентства в ответ на вопрос РИА Новости, приостановлены ли на предприятии работы.
Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.
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