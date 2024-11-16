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После обрушения на шахте "Таштагольская" не вышел один горняк
После обрушения на шахте "Таштагольская" не вышел один горняк - РИА Новости, 16.11.2024
После обрушения на шахте "Таштагольская" не вышел один горняк
При обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность, ведутся поиски одного горняка,... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T07:24
2024-11-16T07:24
2024-11-16T07:24
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КЕМЕРОВО, 16 ноя – РИА Новости. При обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность, ведутся поиски одного горняка, сообщили РИА Новости в пресс-службе горнодобывающего предприятия. На шахте "Таштагольская" произошло обрушение кровли, под завалами может находиться один человек, на место выехали горноспасатели. СУ СК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку. "В результате проявления горного давления в динамической форме в Таштагольской шахте произошло обрушение кровли при креплении горной выработки. В шахте на смене находились 183 горняка, 182 из них вышли на поверхность. Поиски одного горняка ведутся спасательными службами. Специалисты ВГСЧ ведут разбор завала", – сообщил собеседник агентства. Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.
https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html
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происшествия, кемеровская область, россия
Происшествия, Кемеровская область, Россия
После обрушения на шахте "Таштагольская" не вышел один горняк
После обрушения на шахте "Таштагольская" вышли 182 из 183 горняков
КЕМЕРОВО, 16 ноя – РИА Новости. При обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность, ведутся поиски одного горняка, сообщили РИА Новости в пресс-службе горнодобывающего предприятия.
На шахте "Таштагольская" произошло обрушение кровли, под завалами может находиться один человек, на место выехали горноспасатели. СУ СК
по Кемеровской области
возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ
(нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку.
"В результате проявления горного давления в динамической форме в Таштагольской шахте произошло обрушение кровли при креплении горной выработки. В шахте на смене находились 183 горняка, 182 из них вышли на поверхность. Поиски одного горняка ведутся спасательными службами. Специалисты ВГСЧ ведут разбор завала", – сообщил собеседник агентства.
Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.