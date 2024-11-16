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Прокуратура ведет проверку после обрушения пород на шахте "Таштагольская"
Прокуратура ведет проверку после обрушения пород на шахте "Таштагольская" - РИА Новости, 16.11.2024
Прокуратура ведет проверку после обрушения пород на шахте "Таштагольская"
Прокуратура города Таштагола организовала проверку по факту обрушения горных пород на шахте "Таштагольская", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T07:07
2024-11-16T07:07
2024-11-16T07:07
происшествия
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КЕМЕРОВО, 16 ноя – РИА Новости. Прокуратура города Таштагола организовала проверку по факту обрушения горных пород на шахте "Таштагольская", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.На шахте "Таштагольсаая" произошло обрушение кровли, под завалами может находиться один человек, на место выехали горноспасатели. СУ СК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)."После произошедшего в горном отводе шахты "Таштагольская" зарегистрированного геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4 произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор г. Таштагола Андрей Брайко. Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщили в прокуратуре.Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html
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происшествия, кемеровская область, россия
Происшествия, Кемеровская область, Россия
Прокуратура ведет проверку после обрушения пород на шахте "Таштагольская"
Прокуратура проверяет охрану труда на шахте "Таштагольская"
КЕМЕРОВО, 16 ноя – РИА Новости. Прокуратура города Таштагола организовала проверку по факту обрушения горных пород на шахте "Таштагольская", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
На шахте "Таштагольсаая" произошло обрушение кровли, под завалами может находиться один человек, на место выехали горноспасатели. СУ СК
по Кемеровской области
возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ
(нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
"После произошедшего в горном отводе шахты "Таштагольская" зарегистрированного геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4 произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор г. Таштагола Андрей Брайко. Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщили в прокуратуре.
Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.