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На шахте "Таштагольская" в Кузбассе завалило человека - РИА Новости, 16.11.2024
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06:01 16.11.2024 (обновлено: 08:20 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/shakhta-1984112142.html
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе завалило человека
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе завалило человека - РИА Новости, 16.11.2024
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе завалило человека
Один человек оказался под завалами при обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:01
2024-11-16T08:20
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
шахты
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КЕМЕРОВО, 16 ноя — РИА Новости. Один человек оказался под завалами при обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Обрушение кровли, один человек под завалами", — сказал он.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, ЧП произошло в 4:45 по местному времени (0:45 мск). На место выехали несколько отделений горноспасателей.В момент обрушения под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность. Один человек получил травму, ему оказали помощь и отпустили домой.Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Прокуратура города Таштагола проводит проверку.Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.
https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html
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кемеровская область
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, шахты
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кемеровская область, Шахты
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе завалило человека

На шахте "Таштагольская" обрушилась кровля, под завалами — человек

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Кемеровской областиШахта в Кемеровской области
Шахта в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Кемеровской области
Шахта в Кемеровской области. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 16 ноя — РИА Новости. Один человек оказался под завалами при обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Обрушение кровли, один человек под завалами", — сказал он.
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
ЧП и аварии на шахтах в России в 2024 году
17 октября, 09:45
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, ЧП произошло в 4:45 по местному времени (0:45 мск). На место выехали несколько отделений горноспасателей.
В момент обрушения под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность. Один человек получил травму, ему оказали помощь и отпустили домой.
Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Прокуратура города Таштагола проводит проверку.
Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.
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В Кузбассе приостановили работы на блоке разреза после аварии
10 октября, 09:52
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровская областьШахты
 
 
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