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На шахте "Таштагольская" в Кузбассе завалило человека
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе завалило человека - РИА Новости, 16.11.2024
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе завалило человека
Один человек оказался под завалами при обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:01
2024-11-16T06:01
2024-11-16T08:20
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
шахты
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КЕМЕРОВО, 16 ноя — РИА Новости. Один человек оказался под завалами при обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Обрушение кровли, один человек под завалами", — сказал он.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, ЧП произошло в 4:45 по местному времени (0:45 мск). На место выехали несколько отделений горноспасателей.В момент обрушения под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность. Один человек получил травму, ему оказали помощь и отпустили домой.Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Прокуратура города Таштагола проводит проверку.Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.
https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, шахты
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кемеровская область, Шахты
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе завалило человека
На шахте "Таштагольская" обрушилась кровля, под завалами — человек