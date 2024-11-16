https://ria.ru/20241116/shakhta-1984112142.html

На шахте "Таштагольская" в Кузбассе завалило человека

На шахте "Таштагольская" в Кузбассе завалило человека - РИА Новости, 16.11.2024

На шахте "Таштагольская" в Кузбассе завалило человека

Один человек оказался под завалами при обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T06:01

2024-11-16T06:01

2024-11-16T08:20

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

шахты

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КЕМЕРОВО, 16 ноя — РИА Новости. Один человек оказался под завалами при обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Обрушение кровли, один человек под завалами", — сказал он.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, ЧП произошло в 4:45 по местному времени (0:45 мск). На место выехали несколько отделений горноспасателей.В момент обрушения под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность. Один человек получил травму, ему оказали помощь и отпустили домой.Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Прокуратура города Таштагола проводит проверку.Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.

https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html

https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977338189.html

кемеровская область

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, шахты