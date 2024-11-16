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Санкции надо не обходить, а снимать, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 16.11.2024
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23:20 16.11.2024 (обновлено: 23:38 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/sanktsii-1984198146.html
Санкции надо не обходить, а снимать, заявил замглавы МИД
Санкции надо не обходить, а снимать, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 16.11.2024
Санкции надо не обходить, а снимать, заявил замглавы МИД
Россия призывает партнеров не обходить односторонние санкции, а их снимать, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на полях РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T23:20
2024-11-16T23:38
россия
александр панкин
в мире
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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Россия призывает партнеров не обходить односторонние санкции, а их снимать, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на полях саммита АТЭС. "Конечно, прямое противоречие… Как можно говорить о свободном рынке и свободной торговой системе, когда всюду стоят препятствия. Безусловно, мы должны призывать наших коллег пересматривать эти подходы. То, что мы делаем сами, вы знаете, мы их обходим - какие-то меры. Но обходить - это одно, а другое дело - надо снимать, потому что от этого страдает весь мир", - заявил Панкин, отвечая на вопрос журналистов, есть ли противоречие в том, что АТЭС и другие организации пытаются развивать свободу торговли в условиях, когда некоторые страны вводят незаконные санкции. По его словам, санкции ведут к тому, что дорожают продовольствие и энергоресурсы. "От этого страдают те, кто за пределами этой комнаты находятся", - отметил он, имея в виду саммит АТЭС. По его словам, такие площадки, как АТЭС, позволяют услышать друг друга, обменяться мнениями, в том числе по наболевшим вопросам.
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россия, александр панкин, в мире
Россия, Александр Панкин, В мире
Санкции надо не обходить, а снимать, заявил замглавы МИД

Замглавы МИД Панкин: санкции надо снимать, от них страдает весь мир

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСаммит АТЭС в Конференц-центре Лимы
Саммит АТЭС в Конференц-центре Лимы - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Саммит АТЭС в Конференц-центре Лимы. Архивное фото
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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Россия призывает партнеров не обходить односторонние санкции, а их снимать, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на полях саммита АТЭС.
"Конечно, прямое противоречие… Как можно говорить о свободном рынке и свободной торговой системе, когда всюду стоят препятствия. Безусловно, мы должны призывать наших коллег пересматривать эти подходы. То, что мы делаем сами, вы знаете, мы их обходим - какие-то меры. Но обходить - это одно, а другое дело - надо снимать, потому что от этого страдает весь мир", - заявил Панкин, отвечая на вопрос журналистов, есть ли противоречие в том, что АТЭС и другие организации пытаются развивать свободу торговли в условиях, когда некоторые страны вводят незаконные санкции.
По его словам, санкции ведут к тому, что дорожают продовольствие и энергоресурсы.
"От этого страдают те, кто за пределами этой комнаты находятся", - отметил он, имея в виду саммит АТЭС.
По его словам, такие площадки, как АТЭС, позволяют услышать друг друга, обменяться мнениями, в том числе по наболевшим вопросам.
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