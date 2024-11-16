https://ria.ru/20241116/sammit-1984114560.html

Си Цзиньпин и премьер Японии Исиба впервые встретились на саммите АТЭС

Си Цзиньпин и премьер Японии Исиба впервые встретились на саммите АТЭС - РИА Новости, 16.11.2024

Си Цзиньпин и премьер Японии Исиба впервые встретились на саммите АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провел встречу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме, сообщает в субботу МИД КНР. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T06:43

2024-11-16T06:43

2024-11-16T06:43

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ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провел встречу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме, сообщает в субботу МИД КНР. "Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в ходе неформальной встречи лидеров АТЭС в Лиме во второй половине дня 15 ноября 2024 года по местному времени", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Встреча в Лиме стала первой для Си Цзиньпина и Исибы после избрания последнего на пост главы японского кабмина. "Развитие Китая является возможностью для всего мира, особенно для соседних стран, таких как Япония. Надеемся, что Япония будет работать вместе с Китаем для формирования правильного восприятия друг друга, определения правильного направления двусторонних отношений, реализации важного политического консенсуса, достигнутого обеими сторонами", - заявил Си Цзиньпин. Он указал на необходимость должным образом подходить к решению важных вопросов, включая исторический и тайваньский, "конструктивно управлять и контролировать разногласия, отстаивать политическую основу двусторонних отношений".

https://ria.ru/20241111/isiby-1983063789.html

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в мире, китай, япония, лима (город), си цзиньпин, сигэру исиба