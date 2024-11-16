Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин и премьер Японии Исиба впервые встретились на саммите АТЭС - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/sammit-1984114560.html
Си Цзиньпин и премьер Японии Исиба впервые встретились на саммите АТЭС
Си Цзиньпин и премьер Японии Исиба впервые встретились на саммите АТЭС - РИА Новости, 16.11.2024
Си Цзиньпин и премьер Японии Исиба впервые встретились на саммите АТЭС
Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провел встречу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме, сообщает в субботу МИД КНР. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:43
2024-11-16T06:43
в мире
китай
япония
лима (город)
си цзиньпин
сигэру исиба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провел встречу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме, сообщает в субботу МИД КНР. "Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в ходе неформальной встречи лидеров АТЭС в Лиме во второй половине дня 15 ноября 2024 года по местному времени", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Встреча в Лиме стала первой для Си Цзиньпина и Исибы после избрания последнего на пост главы японского кабмина. "Развитие Китая является возможностью для всего мира, особенно для соседних стран, таких как Япония. Надеемся, что Япония будет работать вместе с Китаем для формирования правильного восприятия друг друга, определения правильного направления двусторонних отношений, реализации важного политического консенсуса, достигнутого обеими сторонами", - заявил Си Цзиньпин. Он указал на необходимость должным образом подходить к решению важных вопросов, включая исторический и тайваньский, "конструктивно управлять и контролировать разногласия, отстаивать политическую основу двусторонних отношений".
https://ria.ru/20241111/isiby-1983063789.html
https://ria.ru/20241108/sudzuki-1982568422.html
китай
япония
лима (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, япония, лима (город), си цзиньпин, сигэру исиба
В мире, Китай, Япония, Лима (город), Си Цзиньпин, Сигэру Исиба
Си Цзиньпин и премьер Японии Исиба впервые встретились на саммите АТЭС

Си Цзиньпин впервые встретился с Исибой на саммите АТЭС в Лиме

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провел встречу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме, сообщает в субботу МИД КНР.
"Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в ходе неформальной встречи лидеров АТЭС в Лиме во второй половине дня 15 ноября 2024 года по местному времени", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Биография Сигэру Исибы
11 ноября, 13:00
Встреча в Лиме стала первой для Си Цзиньпина и Исибы после избрания последнего на пост главы японского кабмина.
"Развитие Китая является возможностью для всего мира, особенно для соседних стран, таких как Япония. Надеемся, что Япония будет работать вместе с Китаем для формирования правильного восприятия друг друга, определения правильного направления двусторонних отношений, реализации важного политического консенсуса, достигнутого обеими сторонами", - заявил Си Цзиньпин.
Он указал на необходимость должным образом подходить к решению важных вопросов, включая исторический и тайваньский, "конструктивно управлять и контролировать разногласия, отстаивать политическую основу двусторонних отношений".
Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Депутат Судзуки рассказал, что должна сделать Япония после победы Трампа
8 ноября, 03:55
 
В миреКитайЯпонияЛима (город)Си ЦзиньпинСигэру Исиба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала