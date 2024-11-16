Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ на Днепре
Сальдо: ВСУ потеряли элитный спецназ в попытках форсировать Днепр
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Попытки украинских войск высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Каких-либо масштабных попыток форсировать Днепр и высадиться на косах в Херсонской области в последнее время не было. В конце концов, ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает", — сказал Сальдо.
Он подчеркнул, что бойцы российской армии всегда наготове и в случае необходимости дадут достойный отпор при любых попытках вторжения врага.
ВСУ неоднократно предпринимали попытки высадки десанта на быстроходных катерах на Тендровской и Кинбурнской косах, но отступали с потерями после отпора российских войск. Косы находятся в акватории Черного море, на юго-западном побережье Херсонской области.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18