Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ на Днепре - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 16.11.2024 (обновлено: 11:05 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/saldo-1984116223.html
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ на Днепре
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ на Днепре - РИА Новости, 16.11.2024
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ на Днепре
Попытки украинских войск высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T07:18
2024-11-16T11:05
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
днепр (река)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Попытки украинских войск высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Каких-либо масштабных попыток форсировать Днепр и высадиться на косах в Херсонской области в последнее время не было. В конце концов, ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает", — сказал Сальдо. Он подчеркнул, что бойцы российской армии всегда наготове и в случае необходимости дадут достойный отпор при любых попытках вторжения врага. ВСУ неоднократно предпринимали попытки высадки десанта на быстроходных катерах на Тендровской и Кинбурнской косах, но отступали с потерями после отпора российских войск. Косы находятся в акватории Черного море, на юго-западном побережье Херсонской области. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241116/merkuris-1984114867.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
днепр (река)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28635d283a1d983014e646c287e476b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, днепр (река), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Украина
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ на Днепре

Сальдо: ВСУ потеряли элитный спецназ в попытках форсировать Днепр

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Попытки украинских войск высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Каких-либо масштабных попыток форсировать Днепр и высадиться на косах в Херсонской области в последнее время не было. В конце концов, ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает", — сказал Сальдо.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
"Время пришло". В Британии раскрыли, что получит Украина при Трампе
Вчера, 06:55
Он подчеркнул, что бойцы российской армии всегда наготове и в случае необходимости дадут достойный отпор при любых попытках вторжения врага.
ВСУ неоднократно предпринимали попытки высадки десанта на быстроходных катерах на Тендровской и Кинбурнской косах, но отступали с потерями после отпора российских войск. Косы находятся в акватории Черного море, на юго-западном побережье Херсонской области.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныДнепр (река)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала