https://ria.ru/20241116/saldo-1984116223.html

Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ на Днепре

Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ на Днепре - РИА Новости, 16.11.2024

Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ на Днепре

Попытки украинских войск высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T07:18

2024-11-16T07:18

2024-11-16T11:05

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

днепр (река)

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Попытки украинских войск высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Каких-либо масштабных попыток форсировать Днепр и высадиться на косах в Херсонской области в последнее время не было. В конце концов, ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает", — сказал Сальдо. Он подчеркнул, что бойцы российской армии всегда наготове и в случае необходимости дадут достойный отпор при любых попытках вторжения врага. ВСУ неоднократно предпринимали попытки высадки десанта на быстроходных катерах на Тендровской и Кинбурнской косах, но отступали с потерями после отпора российских войск. Косы находятся в акватории Черного море, на юго-западном побережье Херсонской области. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241116/merkuris-1984114867.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

днепр (река)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, днепр (река), украина