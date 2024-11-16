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Сальдо заявил о напряженной обстановке на линии фронта в Херсонской области

Сальдо заявил о напряженной обстановке на линии фронта в Херсонской области - РИА Новости, 16.11.2024

Сальдо заявил о напряженной обстановке на линии фронта в Херсонской области

Обстановка на линии фронта в Херсонской области остается напряженной, противник продолжает обстреливать гражданские объекты левобережья, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T02:41

2024-11-16T02:41

2024-11-16T02:41

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Обстановка на линии фронта в Херсонской области остается напряженной, противник продолжает обстреливать гражданские объекты левобережья, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Обстановка на линии фронта продолжает оставаться напряженной. Наша артиллерия и операторы дронов ежедневно уничтожают позиции противника на правом берегу Днепра. В ответ киевские террористы обстреливают гражданские объекты на левобережье Херсонской области", - сказал Сальдо агентству. По его словам, больше всего достается Алешкинскому муниципальному округу, также сильно страдают Каховский, Голопристанский и Новокаховский округа. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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херсонская область

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херсонская область , россия, владимир сальдо