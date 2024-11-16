Рейтинг@Mail.ru
Сальдо заявил о напряженной обстановке на линии фронта в Херсонской области - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:41 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/saldo-1984105140.html
Сальдо заявил о напряженной обстановке на линии фронта в Херсонской области
Сальдо заявил о напряженной обстановке на линии фронта в Херсонской области - РИА Новости, 16.11.2024
Сальдо заявил о напряженной обстановке на линии фронта в Херсонской области
Обстановка на линии фронта в Херсонской области остается напряженной, противник продолжает обстреливать гражданские объекты левобережья, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T02:41
2024-11-16T02:41
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982755451_0:329:964:871_1920x0_80_0_0_46c7e460c013fa1b0a8ca08e7eb0f660.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Обстановка на линии фронта в Херсонской области остается напряженной, противник продолжает обстреливать гражданские объекты левобережья, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Обстановка на линии фронта продолжает оставаться напряженной. Наша артиллерия и операторы дронов ежедневно уничтожают позиции противника на правом берегу Днепра. В ответ киевские террористы обстреливают гражданские объекты на левобережье Херсонской области", - сказал Сальдо агентству. По его словам, больше всего достается Алешкинскому муниципальному округу, также сильно страдают Каховский, Голопристанский и Новокаховский округа. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982755451_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_4bb6ca9507ffada791e9e22b8d33f043.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
Сальдо заявил о напряженной обстановке на линии фронта в Херсонской области

Сальдо: ВСУ продолжают обстрелы левобережья Днепра в Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела села Раденск в Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Раденск в Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела села Раденск в Херсонской области со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Обстановка на линии фронта в Херсонской области остается напряженной, противник продолжает обстреливать гражданские объекты левобережья, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Обстановка на линии фронта продолжает оставаться напряженной. Наша артиллерия и операторы дронов ежедневно уничтожают позиции противника на правом берегу Днепра. В ответ киевские террористы обстреливают гражданские объекты на левобережье Херсонской области", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, больше всего достается Алешкинскому муниципальному округу, также сильно страдают Каховский, Голопристанский и Новокаховский округа.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала