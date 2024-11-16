Экономист Сакс высказался об адресованных Армении призывах Запада
Экономист Сакс осудил призывы Запада Армении не сотрудничать с РФ и Ираном
Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Адресованные Армении призыва Запада не сотрудничать с Россией и Ираном - смертоносное мышление, заявил в американский экономист Джефри Сакс, выступивший в Ереване с лекцией.
По его словам, Армении, чтобы не отстать технологически, нужны разумные стратегии направлений производства. "Всего этого можно достичь в регионе, где налажено сотрудничество и в условиях сотрудничества во всем мире", - заявил эксперт. Он считает, что в условиях экологического кризиса нужны новые технологии, нулевая углеродная энергетика, электромобили, средства производства, которые есть, в частности, у Китая и их можно получить в результате торговли, экономических и геополитических отношений с Китаем.
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"Армения достигнет успеха в этой трансформации, если разработает транспортные пути. Правильная идея коридора - быть частью экономической сети, имеющей региональную основу торговли Север-Юг Запад-Восток", - отметил Сакс. По его словам, для этого нужны хорошие отношения с Азербайджаном, Турцией, Россией, Ираном.
"Я предлагаю стратегию экономического развития, основанное на всем этом. Западное мышление таково: "Все это невозможно, мы никогда не будем сотрудничать с Россией, не сотрудничайте с Ираном. Есть "хорошие ребята", "есть плохие ребята", оставайтесь с "хорошими ребятами", мы вам поможем, спасем". Это смертоносное мышление. Правильное мышление - это то, что произошло между Ираном и Саудовской Аравией, где Китай стал посредником мира", - сказал эксперт.
В 2023 году министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана подписали совместное заявление на встрече в Китае, в котором подтвердили достигнутую при посредничестве Китая договоренность восстановить дипотношения и открыть посольства, которые были закрыты в обеих странах в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра.