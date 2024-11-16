https://ria.ru/20241116/risunki-1984119774.html
Воспитанники алтайского детсада передали рисунки участникам спецоперации
Воспитанники алтайского детсада передали рисунки участникам спецоперации - РИА Новости, 16.11.2024
Воспитанники алтайского детсада передали рисунки участникам спецоперации
Воспитанники детсада в Республике Алтай передали рисунки участникам спецоперации, сообщают в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T09:49
2024-11-16T09:49
2024-11-16T09:49
надежные люди
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БАРНАУЛ, 16 ноя – РИА Новости. Воспитанники детсада в Республике Алтай передали рисунки участникам спецоперации, сообщают в региональном отделении Народного фронта. "На передовую мы отправляем не только оборудование, которое согреет или спасёт бойца, но и то, что согреет его сердце в суровых условиях боевых будней – детские письма и рисунки. Так, воспитанники детского сада "Радуга" города Горно-Алтайска подготовили и передали в Народный фронт свои самые лучшие рисунки нашим землякам, находящимся на СВО", - говорится в сообщении. Рисунки с добрыми пожеланиями в скором времени передадут на передовую.
https://ria.ru/20241015/pisma-1978097129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, горно-алтайск, вооруженные силы рф
Надежные люди, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Вооруженные силы РФ