https://ria.ru/20241116/risunki-1984119774.html

Воспитанники алтайского детсада передали рисунки участникам спецоперации

Воспитанники алтайского детсада передали рисунки участникам спецоперации - РИА Новости, 16.11.2024

Воспитанники алтайского детсада передали рисунки участникам спецоперации

Воспитанники детсада в Республике Алтай передали рисунки участникам спецоперации, сообщают в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T09:49

2024-11-16T09:49

2024-11-16T09:49

надежные люди

республика алтай

горно-алтайск

вооруженные силы рф

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БАРНАУЛ, 16 ноя – РИА Новости. Воспитанники детсада в Республике Алтай передали рисунки участникам спецоперации, сообщают в региональном отделении Народного фронта. "На передовую мы отправляем не только оборудование, которое согреет или спасёт бойца, но и то, что согреет его сердце в суровых условиях боевых будней – детские письма и рисунки. Так, воспитанники детского сада "Радуга" города Горно-Алтайска подготовили и передали в Народный фронт свои самые лучшие рисунки нашим землякам, находящимся на СВО", - говорится в сообщении. Рисунки с добрыми пожеланиями в скором времени передадут на передовую.

https://ria.ru/20241015/pisma-1978097129.html

республика алтай

горно-алтайск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика алтай, горно-алтайск, вооруженные силы рф