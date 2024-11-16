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Умер режиссер Александр Панкратов
Умер режиссер Александр Панкратов - РИА Новости, 16.11.2024
Умер режиссер Александр Панкратов
Российский режиссер и заслуженный деятель искусств Александр Панкратов, снявший анимационный фильм "Голубой щенок", умер на 79-м году жизни, сообщил Союз... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:51
2024-11-16T12:51
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российский режиссер и заслуженный деятель искусств Александр Панкратов, снявший анимационный фильм "Голубой щенок", умер на 79-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России в Telegram-канале."На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова", — говорится в публикации.Как уточнил канал, церемония прощания и похороны пройдут 18 ноября на Востряковском кладбище.Режиссер родился 4 сентября 1946 года в Москве, учился во ВГИКе. Он был оператором "Голубого щенка". Среди других наиболее известных его работ — фильмы "Путешествие автостопом", "Прощай, шпана замоскворецкая", "Проделки в старинном духе" и "Портрет жены художника".
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россия, москва, вгик
Культура, Россия, Москва, ВГИК
Умер режиссер Александр Панкратов
Режиссер Александр Панкратов, снявший "Голубого щенка", умер на 79-м году жизни