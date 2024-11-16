Рейтинг@Mail.ru
Шольц сообщил западным лидерам о планах поговорить с Путиным, пишет Bild - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/razgovor-1984125189.html
Шольц сообщил западным лидерам о планах поговорить с Путиным, пишет Bild
Шольц сообщил западным лидерам о планах поговорить с Путиным, пишет Bild - РИА Новости, 16.11.2024
Шольц сообщил западным лидерам о планах поговорить с Путиным, пишет Bild
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил президенту США Джо Байдену, премьеру Великобритании Киру Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону о планах... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T09:46
2024-11-16T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
сша
берлин (город)
германия
олаф шольц
владимир путин
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_0:157:3302:2014_1920x0_80_0_0_a9130fcc4746200682118a3380f67817.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил президенту США Джо Байдену, премьеру Великобритании Киру Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону о планах переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным еще месяц назад во время встречи в Берлине, пишет газета Bild. "Разговор между Путиным и Шольцем также был согласован с партнерами... когда 18 октября президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон были в Берлине. Также был проинформирован... Владимир Зеленский", - говорится в публикации издания. Газета отмечает, что целью телефонного разговора было узнать, готов ли Путин к переговорам по Украине на фоне прошедших выборов в США и предстоящего саммита "большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро. Bild сообщает, что во время разговора Шольц говорил на немецком языке, однако переводчик российскому лидеру не был нужен. Российский же президент говорил по-русски, поэтому главе немецкого кабмина пришлось прибегнуть к услугам переводчика. В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
https://ria.ru/20241116/dagdelen--1984124734.html
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html
сша
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_75e5e84e2da7146d761943029a1fa384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, берлин (город), германия, олаф шольц, владимир путин, джо байден, bild, большая двадцатка
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Берлин (город), Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Джо Байден, Bild, Большая двадцатка
Шольц сообщил западным лидерам о планах поговорить с Путиным, пишет Bild

Bild: Шольц согласовал с Байденом, Стармером и Макроном разговор с Путиным

© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил президенту США Джо Байдену, премьеру Великобритании Киру Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону о планах переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным еще месяц назад во время встречи в Берлине, пишет газета Bild.
"Разговор между Путиным и Шольцем также был согласован с партнерами... когда 18 октября президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон были в Берлине. Также был проинформирован... Владимир Зеленский", - говорится в публикации издания.
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
В Германии неожиданно отреагировали на разговор Путина и Шольца
Вчера, 09:37
Газета отмечает, что целью телефонного разговора было узнать, готов ли Путин к переговорам по Украине на фоне прошедших выборов в США и предстоящего саммита "большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро.
Bild сообщает, что во время разговора Шольц говорил на немецком языке, однако переводчик российскому лидеру не был нужен. Российский же президент говорил по-русски, поэтому главе немецкого кабмина пришлось прибегнуть к услугам переводчика.
В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Германия оказалась между Трампом и Украиной
12 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАБерлин (город)ГерманияОлаф ШольцВладимир ПутинДжо БайденBildБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала