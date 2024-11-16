Шольц сообщил западным лидерам о планах поговорить с Путиным, пишет Bild
Bild: Шольц согласовал с Байденом, Стармером и Макроном разговор с Путиным
© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил президенту США Джо Байдену, премьеру Великобритании Киру Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону о планах переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным еще месяц назад во время встречи в Берлине, пишет газета Bild.
"Разговор между Путиным и Шольцем также был согласован с партнерами... когда 18 октября президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон были в Берлине. Также был проинформирован... Владимир Зеленский", - говорится в публикации издания.
Газета отмечает, что целью телефонного разговора было узнать, готов ли Путин к переговорам по Украине на фоне прошедших выборов в США и предстоящего саммита "большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро.
Bild сообщает, что во время разговора Шольц говорил на немецком языке, однако переводчик российскому лидеру не был нужен. Российский же президент говорил по-русски, поэтому главе немецкого кабмина пришлось прибегнуть к услугам переводчика.
В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
Германия оказалась между Трампом и Украиной
12 ноября, 08:00