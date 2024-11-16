https://ria.ru/20241116/razgovor-1984125189.html

Шольц сообщил западным лидерам о планах поговорить с Путиным, пишет Bild

Шольц сообщил западным лидерам о планах поговорить с Путиным, пишет Bild - РИА Новости, 16.11.2024

Шольц сообщил западным лидерам о планах поговорить с Путиным, пишет Bild

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил президенту США Джо Байдену, премьеру Великобритании Киру Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону о планах... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T09:46

2024-11-16T09:46

2024-11-16T09:46

специальная военная операция на украине

в мире

сша

берлин (город)

германия

олаф шольц

владимир путин

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_0:157:3302:2014_1920x0_80_0_0_a9130fcc4746200682118a3380f67817.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил президенту США Джо Байдену, премьеру Великобритании Киру Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону о планах переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным еще месяц назад во время встречи в Берлине, пишет газета Bild. "Разговор между Путиным и Шольцем также был согласован с партнерами... когда 18 октября президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон были в Берлине. Также был проинформирован... Владимир Зеленский", - говорится в публикации издания. Газета отмечает, что целью телефонного разговора было узнать, готов ли Путин к переговорам по Украине на фоне прошедших выборов в США и предстоящего саммита "большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро. Bild сообщает, что во время разговора Шольц говорил на немецком языке, однако переводчик российскому лидеру не был нужен. Российский же президент говорил по-русски, поэтому главе немецкого кабмина пришлось прибегнуть к услугам переводчика. В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.

https://ria.ru/20241116/dagdelen--1984124734.html

https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html

сша

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, берлин (город), германия, олаф шольц, владимир путин, джо байден, bild, большая двадцатка