https://ria.ru/20241116/pvo-1984193242.html

ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями

ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями - РИА Новости, 16.11.2024

ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, ещё два - над Брянской и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T22:01

2024-11-16T22:01

2024-11-16T22:03

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, ещё два - над Брянской и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России."Шестнадцатого ноября с 20.30 до 21.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, два - над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1984012137.html

белгородская область

россия

курская область

брянская область

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, курская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф