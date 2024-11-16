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ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями - РИА Новости, 16.11.2024
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, ещё два - над Брянской и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T22:01
2024-11-16T22:01
2024-11-16T22:03
белгородская область
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специальная военная операция на украине
курская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, ещё два - над Брянской и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России."Шестнадцатого ноября с 20.30 до 21.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, два - над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1984012137.html
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ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями
Минобороны: ПВО сбила пять дронов над Курской, Брянской и Белгородской областями