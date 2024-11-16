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Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.11.2024
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:09
2024-11-16T21:09
2024-11-16T21:20
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Глава региона отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью