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На подлете к Белгородской области сбили несколько воздушных целей
На подлете к Белгородской области сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 16.11.2024
На подлете к Белгородской области сбили несколько воздушных целей
Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:34
2024-11-16T16:34
2024-11-16T16:45
белгородская область
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - на подлёте к области сбиты несколько воздушных целей", - написал он.Глава региона отметил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20241116/belgorodskaya-1984134152.html
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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
На подлете к Белгородской области сбили несколько воздушных целей
Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгородской области