https://ria.ru/20241116/pvo-1984165031.html

На подлете к Белгородской области сбили несколько воздушных целей

На подлете к Белгородской области сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 16.11.2024

На подлете к Белгородской области сбили несколько воздушных целей

Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T16:34

2024-11-16T16:34

2024-11-16T16:45

белгородская область

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - на подлёте к области сбиты несколько воздушных целей", - написал он.Глава региона отметил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20241116/belgorodskaya-1984134152.html

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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины