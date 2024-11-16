https://ria.ru/20241116/pvo-1984109850.html

Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 16.11.2024

Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T05:10

2024-11-16T05:10

2024-11-16T05:13

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены 12 БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.По его словам, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)