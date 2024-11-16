https://ria.ru/20241116/pvo-1984109850.html
Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 16.11.2024
Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T05:10
2024-11-16T05:10
2024-11-16T05:13
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены 12 БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.По его словам, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО уничтожили 12 БПЛА, пострадавших нет