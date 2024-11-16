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Силы ПВО сбили более 10 БПЛА над Курской областью

Силы ПВО сбили более 10 БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 16.11.2024

Силы ПВО сбили более 10 БПЛА над Курской областью

Силы ПВО после 2.00 мск сбили уже более 10 БПЛА самолетного типа в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T04:07

2024-11-16T04:07

2024-11-16T04:07

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Силы ПВО после 2.00 мск сбили уже более 10 БПЛА самолетного типа в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов"Наши бойцы ПВО отражают атаку украинских БПЛА самолетного типа, после двух часов ночи сбито уже 10 штук", - написал он в своем Telegram-канале.

курская область

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безопасность, курская область, алексей смирнов (политик)