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Силы ПВО сбили более 10 БПЛА над Курской областью
Силы ПВО сбили более 10 БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 16.11.2024
Силы ПВО сбили более 10 БПЛА над Курской областью
Силы ПВО после 2.00 мск сбили уже более 10 БПЛА самолетного типа в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T04:07
2024-11-16T04:07
2024-11-16T04:07
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Силы ПВО после 2.00 мск сбили уже более 10 БПЛА самолетного типа в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов"Наши бойцы ПВО отражают атаку украинских БПЛА самолетного типа, после двух часов ночи сбито уже 10 штук", - написал он в своем Telegram-канале.
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безопасность, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
Силы ПВО сбили более 10 БПЛА над Курской областью
Смирнов: силы ПВО сбили более 10 БПЛА над Курской областью после 2 часов ночи