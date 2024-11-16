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Силы ПВО сбили еще два БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО сбили еще два БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 16.11.2024
Силы ПВО сбили еще два БПЛА над Брянской областью
Еще два украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T03:32
2024-11-16T03:32
2024-11-16T03:37
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Еще два украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее губернатор сообщал об уничтожении четырех БПЛА над регионом."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили еще два БПЛА над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА самолетного типа над Брянской областью