https://ria.ru/20241116/pvo-1984106756.html

Силы ПВО сбили еще два БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО сбили еще два БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 16.11.2024

Силы ПВО сбили еще два БПЛА над Брянской областью

Еще два украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T03:32

2024-11-16T03:32

2024-11-16T03:37

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Еще два украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее губернатор сообщал об уничтожении четырех БПЛА над регионом."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)