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В Подмосковье проводят проверку из-за видео с въехавшим в толпу водителем

В Подмосковье проводят проверку из-за видео с въехавшим в толпу водителем - РИА Новости, 16.11.2024

В Подмосковье проводят проверку из-за видео с въехавшим в толпу водителем

Сотрудники полиции проводят проверку по видео, на котором водитель BMW устроил дрифт и въехал в толпу людей, сообщило ГУ МВД России по Московской области в... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:52

2024-11-16T17:52

2024-11-16T17:52

происшествия

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по видео, на котором водитель BMW устроил дрифт и въехал в толпу людей, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. "В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой водитель, управляя автомобилем марки BMW устроил дрифт и въехал в толпу людей... Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников инцидента, их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в полицию заявлений и сообщений, в том числе из медицинских учреждений, не поступало.

https://ria.ru/20241114/dtp-1983849633.html

московская область (подмосковье)

россия

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия