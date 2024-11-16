https://ria.ru/20241116/protest-1984154498.html

МИД выразил протест Дании в связи с нарушениями председательства в ФСОБ

МИД выразил протест Дании в связи с нарушениями председательства в ФСОБ - РИА Новости, 16.11.2024

МИД выразил протест Дании в связи с нарушениями председательства в ФСОБ

Москва выражает решительный протест в связи с нарушением датским председательством на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) принципа... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T14:54

2024-11-16T14:54

2024-11-16T14:54

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Москва выражает решительный протест в связи с нарушением датским председательством на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) принципа консенсуса организации, заявили в российском дипломатическом ведомстве. В МИД обратили внимание на злоупотребления, которые допустило датское представительство. В частности, по сообщению МИД РФ, представитель Дании, "ангажировано выступающий с антироссийской позиции, поспешил вытащить на трибуну представителей киевского режима". В дипведомстве отметили, что, получив отпор со стороны РФ, представитель Дании "попытался спровоцировать "процедурный" кризис и начать действовать в нарушение правила консенсуса, на котором строится работа Форума". По заявлению МИД РФ, датское председательство вышло за рамки своих полномочий, попыталось "навязать государствам-участникам новую модель работы ФСОБ, являющуюся отражением печально известного "миропорядка, основанного на правилах"". "Российская Федерация выражает решительный протест в связи с грубейшими нарушениями датским председательством ФСОБ принципа консенсуса ОБСЕ и правил процедуры. Искаженное русофобией "лицо" датской дипломатии свидетельствует о ее тотальной деградации. Если в Копенгагене хотели вписать себя в историю ФСОБ, способ для этого – разрушение стержневых принципов работы Организации – был выбран явно провальный", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В дипведомстве предупредили текущее и следующие представительство Форума. "Москва будет делать все возможное для возвращения ФСОБ к его мандату и правилам процедуры, продолжит с его трибуны доносить правду. Если же оппонентам России Форум не нужен, то именно на них ляжет ответственность за уничтожение этого директивного органа, а следовательно, и за удар по Организации в целом", - подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве указали, что вине Запада ситуация на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, одном из ключевых директивных органов Организации, деградировала. "Резко снизился переговорный потенциал площадки, конструктивный диалог ушел в прошлое, а практический вклад военно-политического направления в общую копилку ОБСЕ свелся к минимуму. При этом наиболее радикально настроенные делегации из НАТО и ЕС всеми способами старались поставить ФСОБ на антироссийские рельсы, дискредитировать Россию и лишать ее слова, в том числе за счет злоупотребления председательскими полномочиями. При нынешнем датском председательстве обстановка на ФСОБ чудовищно усугубилась", - говорится в сообщении МИД. "Вызывает серьезную озабоченность намерение председателя действовать в том же духе и дальше – проводить нелегитимные сборища, распространяя фальшивые журналы несостоявшихся заседаний ФСОБ и прикладывая к ним непроизнесенные заявления. Однако разрешения на это ему никто не давал. Своими вопиющими и безответственными шагами Копенгаген дискредитирует институт председательства, да и ФСОБ как один из директивных органов ОБСЕ. Более того, подрывается ключевой для Организации в целом принцип консенсуса, без которого ее просто не будет", - подчеркнули в дипведомстве.

https://ria.ru/20241104/sandu-1981815532.html

https://ria.ru/20241028/posol-1980422801.html

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в мире, россия, дания, копенгаген, обсе, нато, евросоюз