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При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека

При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека - РИА Новости, 16.11.2024

При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека

Два человека погибли, еще два пострадали во время пожара в доме в селе Крапивново в Ивановской области, пожар потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T21:51

2024-11-16T21:51

2024-11-16T21:51

происшествия

ивановская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще два пострадали во время пожара в доме в селе Крапивново в Ивановской области, пожар потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В селе Крапивново загорелся частный дом. Проезжающий мимо мужчина разбил окно и вытащили троих детей и двоих взрослых. При тушении огнеборцы обнаружили тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины. Еще два человека пострадали: женщина 37 лет и мужчина 34 лет. Пламя на 60 квадратах потушили. На месте работают дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в доме не был установлен пожарный извещатель.

https://ria.ru/20241116/delo-1984165146.html

ивановская область

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происшествия, ивановская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)