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При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека - РИА Новости, 16.11.2024
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21:51 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/pozhar-1984192732.html
При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека
При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека - РИА Новости, 16.11.2024
При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека
Два человека погибли, еще два пострадали во время пожара в доме в селе Крапивново в Ивановской области, пожар потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:51
2024-11-16T21:51
происшествия
ивановская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще два пострадали во время пожара в доме в селе Крапивново в Ивановской области, пожар потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В селе Крапивново загорелся частный дом. Проезжающий мимо мужчина разбил окно и вытащили троих детей и двоих взрослых. При тушении огнеборцы обнаружили тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины. Еще два человека пострадали: женщина 37 лет и мужчина 34 лет. Пламя на 60 квадратах потушили. На месте работают дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в доме не был установлен пожарный извещатель.
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происшествия, ивановская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ивановская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека

МЧС: при пожаре в частном доме в ивановском селе Крапивново погибли два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще два пострадали во время пожара в доме в селе Крапивново в Ивановской области, пожар потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"В селе Крапивново загорелся частный дом. Проезжающий мимо мужчина разбил окно и вытащили троих детей и двоих взрослых. При тушении огнеборцы обнаружили тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины. Еще два человека пострадали: женщина 37 лет и мужчина 34 лет. Пламя на 60 квадратах потушили. На месте работают дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в доме не был установлен пожарный извещатель.
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ПроисшествияИвановская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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