https://ria.ru/20241116/pozhar-1984167594.html

В Кузбассе загорелся животноводческий комплекс

В Кузбассе загорелся животноводческий комплекс - РИА Новости, 16.11.2024

В Кузбассе загорелся животноводческий комплекс

Животноводческий комплекс на площади 160 квадратов горит в селе Васьково Промышленновского района Кузбасса, пострадавших нет, угрозы животным тоже нет, сообщили РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T16:50

2024-11-16T16:50

2024-11-16T16:50

происшествия

промышленновский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КЕМЕРОВО, 16 ноя – РИА Новости. Животноводческий комплекс на площади 160 квадратов горит в селе Васьково Промышленновского района Кузбасса, пострадавших нет, угрозы животным тоже нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Горит (животноводческий комплекс – ред.), площадь (пожара – ред.)160 квадратных метров, пострадавших нет, людей в целом нет, животным угрозы тоже нет", – сообщила собеседница агентства. Она добавила, что на месте работают две единицы техники и восемь человек.

https://ria.ru/20241116/pozhar-1984135212.html

промышленновский район

россия

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происшествия, промышленновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия