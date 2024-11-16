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В Кузбассе загорелся животноводческий комплекс
В Кузбассе загорелся животноводческий комплекс - РИА Новости, 16.11.2024
В Кузбассе загорелся животноводческий комплекс
Животноводческий комплекс на площади 160 квадратов горит в селе Васьково Промышленновского района Кузбасса, пострадавших нет, угрозы животным тоже нет, сообщили РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:50
2024-11-16T16:50
2024-11-16T16:50
происшествия
промышленновский район
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КЕМЕРОВО, 16 ноя – РИА Новости. Животноводческий комплекс на площади 160 квадратов горит в селе Васьково Промышленновского района Кузбасса, пострадавших нет, угрозы животным тоже нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Горит (животноводческий комплекс – ред.), площадь (пожара – ред.)160 квадратных метров, пострадавших нет, людей в целом нет, животным угрозы тоже нет", – сообщила собеседница агентства. Она добавила, что на месте работают две единицы техники и восемь человек.
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происшествия, промышленновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Промышленновский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Кузбассе загорелся животноводческий комплекс
МЧС: в Кузбассе загорелся животноводческий комплекс, пострадавших нет