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Медики рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в Одинцово
Медики рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в Одинцово - РИА Новости, 16.11.2024
Медики рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в Одинцово
Состояние пятерых госпитализированных после пожара в Одинцово, в том числе троих детей, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в Минздраве Московской... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T11:47
2024-11-16T11:47
2024-11-16T12:44
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Состояние пятерых госпитализированных после пожара в Одинцово, в том числе троих детей, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в Минздраве Московской области.Вечером в пятницу в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание. По данным главы округа Андрея Иванова, в здании находился частный приют, причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание обогревателя."Пять пострадавших в пожаре, из них трое детей, продолжают находиться в медорганизациях, подведомственных минздраву Московской области. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - отметили в пресс-службе.В экстренных службах РИА Новости сообщали, что пожар произошел в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, среди пострадавших - три ребенка. Как сообщал Иванов, дети отравились угарным газом.По данным Минздрава Подмосковья, всего при пожаре пострадали шесть человек, пять из них были госпитализированы. По данным МЧС РФ, всего в доме находились 26 человек, включая 18 детей, 24 из них покинули здание самостоятельно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, россия
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Здоровье - Общество, Россия
Медики рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в Одинцово
Минздрав: пять пострадавших при пожаре в Одинцово находятся в тяжелом состоянии