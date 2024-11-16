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Медики рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в Одинцово - РИА Новости, 16.11.2024
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11:47 16.11.2024 (обновлено: 12:44 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/pozhar-1984135212.html
Медики рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в Одинцово
Медики рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в Одинцово - РИА Новости, 16.11.2024
Медики рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в Одинцово
Состояние пятерых госпитализированных после пожара в Одинцово, в том числе троих детей, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в Минздраве Московской... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T11:47
2024-11-16T12:44
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Состояние пятерых госпитализированных после пожара в Одинцово, в том числе троих детей, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в Минздраве Московской области.Вечером в пятницу в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание. По данным главы округа Андрея Иванова, в здании находился частный приют, причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание обогревателя."Пять пострадавших в пожаре, из них трое детей, продолжают находиться в медорганизациях, подведомственных минздраву Московской области. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - отметили в пресс-службе.В экстренных службах РИА Новости сообщали, что пожар произошел в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, среди пострадавших - три ребенка. Как сообщал Иванов, дети отравились угарным газом.По данным Минздрава Подмосковья, всего при пожаре пострадали шесть человек, пять из них были госпитализированы. По данным МЧС РФ, всего в доме находились 26 человек, включая 18 детей, 24 из них покинули здание самостоятельно.
одинцово
московская область (подмосковье)
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, россия
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Здоровье - Общество, Россия
Медики рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в Одинцово

Минздрав: пять пострадавших при пожаре в Одинцово находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Состояние пятерых госпитализированных после пожара в Одинцово, в том числе троих детей, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в Минздраве Московской области.
Вечером в пятницу в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание. По данным главы округа Андрея Иванова, в здании находился частный приют, причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание обогревателя.
«
"Пять пострадавших в пожаре, из них трое детей, продолжают находиться в медорганизациях, подведомственных минздраву Московской области. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - отметили в пресс-службе.
В экстренных службах РИА Новости сообщали, что пожар произошел в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, среди пострадавших - три ребенка. Как сообщал Иванов, дети отравились угарным газом.
По данным Минздрава Подмосковья, всего при пожаре пострадали шесть человек, пять из них были госпитализированы. По данным МЧС РФ, всего в доме находились 26 человек, включая 18 детей, 24 из них покинули здание самостоятельно.
© МЧС Московской области/TelegramТушение пожара в частном доме в СНТ "Чигасово", Одинцово
Тушение в частном доме в СНТ Чигасово, Одинцово - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© МЧС Московской области/Telegram
Тушение пожара в частном доме в СНТ "Чигасово", Одинцово
 
ПроисшествияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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