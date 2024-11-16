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Медики рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в Одинцово

Медики рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в Одинцово - РИА Новости, 16.11.2024

Медики рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в Одинцово

Состояние пятерых госпитализированных после пожара в Одинцово, в том числе троих детей, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в Минздраве Московской... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T11:47

2024-11-16T11:47

2024-11-16T12:44

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Состояние пятерых госпитализированных после пожара в Одинцово, в том числе троих детей, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в Минздраве Московской области.Вечером в пятницу в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание. По данным главы округа Андрея Иванова, в здании находился частный приют, причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание обогревателя."Пять пострадавших в пожаре, из них трое детей, продолжают находиться в медорганизациях, подведомственных минздраву Московской области. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - отметили в пресс-службе.В экстренных службах РИА Новости сообщали, что пожар произошел в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, среди пострадавших - три ребенка. Как сообщал Иванов, дети отравились угарным газом.По данным Минздрава Подмосковья, всего при пожаре пострадали шесть человек, пять из них были госпитализированы. По данным МЧС РФ, всего в доме находились 26 человек, включая 18 детей, 24 из них покинули здание самостоятельно.

одинцово

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, россия