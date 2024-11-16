https://ria.ru/20241116/pozhar-1984100533.html
В Сочи ликвидировали пожар в двухэтажном бараке
В Сочи ликвидировали пожар в двухэтажном бараке - РИА Новости, 16.11.2024
В Сочи ликвидировали пожар в двухэтажном бараке
Пожар на площади 350 квадратных метров в двухэтажном бараке в Сочи ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T00:38
2024-11-16T00:38
2024-11-16T00:38
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СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости. Пожар на площади 350 квадратных метров в двухэтажном бараке в Сочи ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в региональном главке МЧС говорили о возгорании в двухэтажном бараке на площади 350 квадратных метров в Хостинском районе города. Огонь локализовали в пятницу в 22.30 мск, из здания по Курортному проспекту эвакуировали 20 человек. "Полностью ликвидирован", - прокомментировали ситуацию с пожаром в краевом МЧС. Уточняется, что всего к ликвидации огня привлекали 14 спасателей, работали четыре единицы техники.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи ликвидировали пожар в двухэтажном бараке
Пожарные ликвидировали пожар на площади 350 квадратов в Сочи
СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости. Пожар на площади 350 квадратных метров в двухэтажном бараке в Сочи ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в региональном главке МЧС говорили о возгорании в двухэтажном бараке на площади 350 квадратных метров в Хостинском районе города. Огонь локализовали в пятницу в 22.30 мск, из здания по Курортному проспекту эвакуировали 20 человек.
"Полностью ликвидирован", - прокомментировали ситуацию с пожаром в краевом МЧС.
Уточняется, что всего к ликвидации огня привлекали 14 спасателей, работали четыре единицы техники.