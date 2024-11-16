https://ria.ru/20241116/pozhar-1984100533.html

В Сочи ликвидировали пожар в двухэтажном бараке

В Сочи ликвидировали пожар в двухэтажном бараке - РИА Новости, 16.11.2024

В Сочи ликвидировали пожар в двухэтажном бараке

Пожар на площади 350 квадратных метров в двухэтажном бараке в Сочи ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T00:38

2024-11-16T00:38

2024-11-16T00:38

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости. Пожар на площади 350 квадратных метров в двухэтажном бараке в Сочи ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в региональном главке МЧС говорили о возгорании в двухэтажном бараке на площади 350 квадратных метров в Хостинском районе города. Огонь локализовали в пятницу в 22.30 мск, из здания по Курортному проспекту эвакуировали 20 человек. "Полностью ликвидирован", - прокомментировали ситуацию с пожаром в краевом МЧС. Уточняется, что всего к ликвидации огня привлекали 14 спасателей, работали четыре единицы техники.

https://ria.ru/20241115/pozhar-1984093411.html

сочи

россия

краснодарский край

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2024

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)