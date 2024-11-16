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В Эстонии одобрили очередной пакет помощи Украине - РИА Новости, 16.11.2024
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16:56 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/pomosch-1984168146.html
В Эстонии одобрили очередной пакет помощи Украине
В Эстонии одобрили очередной пакет помощи Украине - РИА Новости, 16.11.2024
В Эстонии одобрили очередной пакет помощи Украине
Кабинет правительства Эстонии поддержал инициативу министра обороны страны Ханно Певкура направить на Украину новый пакет помощи, включающий технику и... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:56
2024-11-16T16:56
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Кабинет правительства Эстонии поддержал инициативу министра обороны страны Ханно Певкура направить на Украину новый пакет помощи, включающий технику и боеприпасы, сообщает телерадиокомпания ERR. Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что Эстония в следующем году передаст Украине очередной пакет военной помощи. "Кабинет правительства поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Украину очередной пакет военной помощи, который на этот раз включает в себя как технику, так и боеприпасы... Новейший пакет помощи включает военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов", - написано в материале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, эстония, ханно певкур, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Эстония, Ханно Певкур, Сергей Лавров, НАТО
В Эстонии одобрили очередной пакет помощи Украине

ERR: в Эстонии одобрен предложенный министром обороны новый пакет помощи Украине

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Кабинет правительства Эстонии поддержал инициативу министра обороны страны Ханно Певкура направить на Украину новый пакет помощи, включающий технику и боеприпасы, сообщает телерадиокомпания ERR.
Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что Эстония в следующем году передаст Украине очередной пакет военной помощи.
"Кабинет правительства поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Украину очередной пакет военной помощи, который на этот раз включает в себя как технику, так и боеприпасы... Новейший пакет помощи включает военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов", - написано в материале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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