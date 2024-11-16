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Москвичам пообещали теплую погоду на выходных - РИА Новости, 16.11.2024
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04:15 16.11.2024 (обновлено: 04:29 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/pogoda-1984108382.html
Москвичам пообещали теплую погоду на выходных
Москвичам пообещали теплую погоду на выходных - РИА Новости, 16.11.2024
Москвичам пообещали теплую погоду на выходных
На выходных в Москве прогнозируется 3-7 градусов тепла, погода будет облачной, немного депрессивной, но характерной для поздней осени, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T04:15
2024-11-16T04:29
погода
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. На выходных в Москве прогнозируется 3-7 градусов тепла, погода будет облачной, немного депрессивной, но характерной для поздней осени, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Будет ситуация поздней осени, предзимья, почти соответствующая календарю", - сказала Макарова. По ее словам, днем в субботу температура в Москве будет преимущественно положительная - 3-5 градусов, по области - от 0 до плюс 5, местами ожидается небольшой дождь. Немного теплее будет в столице в воскресенье - ночью ожидается 3-5, а днем - 5-7 градусов. В последующие дни будет плавное понижение температуры, уточнила собеседница агентства. "Поскольку облачная погода, может, чувствительные граждане будут воспринимать ее немножко депрессивной", - добавила Макарова.
https://ria.ru/20241112/rezina-1979375832.html
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погода, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, общество
Погода, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр, Общество
Москвичам пообещали теплую погоду на выходных

Синоптик Макарова: на выходных в Москве будет 3-7 градусов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗакат в Москве
Закат в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. На выходных в Москве прогнозируется 3-7 градусов тепла, погода будет облачной, немного депрессивной, но характерной для поздней осени, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Будет ситуация поздней осени, предзимья, почти соответствующая календарю", - сказала Макарова.
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По ее словам, днем в субботу температура в Москве будет преимущественно положительная - 3-5 градусов, по области - от 0 до плюс 5, местами ожидается небольшой дождь. Немного теплее будет в столице в воскресенье - ночью ожидается 3-5, а днем - 5-7 градусов.
В последующие дни будет плавное понижение температуры, уточнила собеседница агентства.
"Поскольку облачная погода, может, чувствительные граждане будут воспринимать ее немножко депрессивной", - добавила Макарова.
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