https://ria.ru/20241116/pogoda-1984108382.html

Москвичам пообещали теплую погоду на выходных

Москвичам пообещали теплую погоду на выходных - РИА Новости, 16.11.2024

Москвичам пообещали теплую погоду на выходных

На выходных в Москве прогнозируется 3-7 градусов тепла, погода будет облачной, немного депрессивной, но характерной для поздней осени, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T04:15

2024-11-16T04:15

2024-11-16T04:29

погода

москва

россия

марина макарова

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. На выходных в Москве прогнозируется 3-7 градусов тепла, погода будет облачной, немного депрессивной, но характерной для поздней осени, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Будет ситуация поздней осени, предзимья, почти соответствующая календарю", - сказала Макарова. По ее словам, днем в субботу температура в Москве будет преимущественно положительная - 3-5 градусов, по области - от 0 до плюс 5, местами ожидается небольшой дождь. Немного теплее будет в столице в воскресенье - ночью ожидается 3-5, а днем - 5-7 градусов. В последующие дни будет плавное понижение температуры, уточнила собеседница агентства. "Поскольку облачная погода, может, чувствительные граждане будут воспринимать ее немножко депрессивной", - добавила Макарова.

https://ria.ru/20241112/rezina-1979375832.html

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погода, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, общество