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Пленный рассказал о масштабах дезертирства в ВСУ - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:57 16.11.2024 (обновлено: 08:52 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/plennyy-1984107708.html
Пленный рассказал о масштабах дезертирства в ВСУ
Пленный рассказал о масштабах дезертирства в ВСУ - РИА Новости, 16.11.2024
Пленный рассказал о масштабах дезертирства в ВСУ
Украинский военнопленный Сергей Палий рассказал РИА Новости, что половина его знакомых дезертировала. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T03:57
2024-11-16T08:52
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный Сергей Палий рассказал РИА Новости, что половина его знакомых дезертировала. Сергей 1979 года рождения, родом из Киевской области. Он был мобилизован 25 июня 2024 года, проходил обучение в Германии. Палий утвердительно ответил на вопрос о дезертирстве в украинской армии. "Есть, среди знакомых есть. Массовый (уровень - ред.) или нет, но точно не единичный, как минимум средний, то есть половина знакомых есть, да, убежали, лучше пускай посадят", - рассказал военнопленный. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20241115/instruktor--1983871069.html
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Украинский пленный о дезертирстве в ВСУ
Пленный из ВСУ рассказал, что половина его знакомых дезертировала.
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украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал о масштабах дезертирства в ВСУ

Пленный из ВСУ Палий рассказал о дезертирстве половины своих знакомых

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный Сергей Палий рассказал РИА Новости, что половина его знакомых дезертировала.
Сергей 1979 года рождения, родом из Киевской области. Он был мобилизован 25 июня 2024 года, проходил обучение в Германии.
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Палий утвердительно ответил на вопрос о дезертирстве в украинской армии.
"Есть, среди знакомых есть. Массовый (уровень - ред.) или нет, но точно не единичный, как минимум средний, то есть половина знакомых есть, да, убежали, лучше пускай посадят", - рассказал военнопленный.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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