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"Уже забыл?" Шольцу задали вопрос после беседы с Путиным - РИА Новости, 16.11.2024
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16:08 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/peregovory-1984162300.html
"Уже забыл?" Шольцу задали вопрос после беседы с Путиным
"Уже забыл?" Шольцу задали вопрос после беседы с Путиным - РИА Новости, 16.11.2024
"Уже забыл?" Шольцу задали вопрос после беседы с Путиным
Читатели Die Welt активно обсуждают телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. "Я уверен, что он... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:08
2024-11-16T16:08
россия
германия
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. "Я уверен, что он просто хотел в последний раз пообщаться с Путиным в должности канцлера", — написал один из комментаторов. "Возможно, он спросил у Путина о вакансиях в "Газпроме", — сыронизировал другой. "Думаю, Путин больше не воспринимает Шольца всерьез. Он же знает, что канцлер просто досиживает свой срок", — отметил третий. "Заказал ли Олаф газ и нефть или уже забыл об этом?" — поинтересовался еще один из пользователей. "Господин Шольц просто досиживает свой срок, не имеет большинства в парламенте и теперь, после двух лет молчания, считает, что настал подходящий момент для разговора с Путиным? Поведение Шольца в этом отношении можно назвать не просто постыдным, а скорее пугающим. Тем более, канцлер объявил (скорее, его заставили) о вотуме доверия в январе", — заключили читатели. Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца. В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин. Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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россия, германия, владимир путин, олаф шольц, в мире
Россия, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире

"Уже забыл?" Шольцу задали вопрос после беседы с Путиным

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я уверен, что он просто хотел в последний раз пообщаться с Путиным в должности канцлера", — написал один из комментаторов.
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"Возможно, он спросил у Путина о вакансиях в "Газпроме", — сыронизировал другой.

"Думаю, Путин больше не воспринимает Шольца всерьез. Он же знает, что канцлер просто досиживает свой срок", — отметил третий.

"Заказал ли Олаф газ и нефть или уже забыл об этом?" — поинтересовался еще один из пользователей.

"Господин Шольц просто досиживает свой срок, не имеет большинства в парламенте и теперь, после двух лет молчания, считает, что настал подходящий момент для разговора с Путиным? Поведение Шольца в этом отношении можно назвать не просто постыдным, а скорее пугающим. Тем более, канцлер объявил (скорее, его заставили) о вотуме доверия в январе", — заключили читатели.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца.

В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.

Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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