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"Уже забыл?" Шольцу задали вопрос после беседы с Путиным

"Уже забыл?" Шольцу задали вопрос после беседы с Путиным - РИА Новости, 16.11.2024

"Уже забыл?" Шольцу задали вопрос после беседы с Путиным

Читатели Die Welt активно обсуждают телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. "Я уверен, что он... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T16:08

2024-11-16T16:08

2024-11-16T16:08

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. "Я уверен, что он просто хотел в последний раз пообщаться с Путиным в должности канцлера", — написал один из комментаторов. "Возможно, он спросил у Путина о вакансиях в "Газпроме", — сыронизировал другой. "Думаю, Путин больше не воспринимает Шольца всерьез. Он же знает, что канцлер просто досиживает свой срок", — отметил третий. "Заказал ли Олаф газ и нефть или уже забыл об этом?" — поинтересовался еще один из пользователей. "Господин Шольц просто досиживает свой срок, не имеет большинства в парламенте и теперь, после двух лет молчания, считает, что настал подходящий момент для разговора с Путиным? Поведение Шольца в этом отношении можно назвать не просто постыдным, а скорее пугающим. Тем более, канцлер объявил (скорее, его заставили) о вотуме доверия в январе", — заключили читатели. Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца. В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин. Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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россия, германия, владимир путин, олаф шольц, в мире