"Уже забыл?" Шольцу задали вопрос после беседы с Путиным
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Я уверен, что он просто хотел в последний раз пообщаться с Путиным в должности канцлера", — написал один из комментаторов.
"Я уверен, что он просто хотел в последний раз пообщаться с Путиным в должности канцлера", — написал один из комментаторов.
"Возможно, он спросил у Путина о вакансиях в "Газпроме", — сыронизировал другой.
"Думаю, Путин больше не воспринимает Шольца всерьез. Он же знает, что канцлер просто досиживает свой срок", — отметил третий.
"Заказал ли Олаф газ и нефть или уже забыл об этом?" — поинтересовался еще один из пользователей.
"Господин Шольц просто досиживает свой срок, не имеет большинства в парламенте и теперь, после двух лет молчания, считает, что настал подходящий момент для разговора с Путиным? Поведение Шольца в этом отношении можно назвать не просто постыдным, а скорее пугающим. Тем более, канцлер объявил (скорее, его заставили) о вотуме доверия в январе", — заключили читатели.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца.
В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
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"Думаю, Путин больше не воспринимает Шольца всерьез. Он же знает, что канцлер просто досиживает свой срок", — отметил третий.
"Заказал ли Олаф газ и нефть или уже забыл об этом?" — поинтересовался еще один из пользователей.
"Господин Шольц просто досиживает свой срок, не имеет большинства в парламенте и теперь, после двух лет молчания, считает, что настал подходящий момент для разговора с Путиным? Поведение Шольца в этом отношении можно назвать не просто постыдным, а скорее пугающим. Тем более, канцлер объявил (скорее, его заставили) о вотуме доверия в январе", — заключили читатели.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца.
В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>