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Пашинян провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 16.11.2024
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17:47 16.11.2024 (обновлено: 17:56 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/pashinyan-1984173276.html
Пашинян провел телефонный разговор с Трампом
Пашинян провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 16.11.2024
Пашинян провел телефонный разговор с Трампом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в субботу телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:47
2024-11-16T17:56
в мире
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в субботу телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба армянского правительства."Пашинян поздравил президента Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии за последние годы и о текущем состоянии отношений Армении и США", - говорится в сообщении.Отмечается, что были также обсуждены вопросы, связанные с региональной повесткой дня.
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в мире, армения, сша, никол пашинян, дональд трамп
В мире, Армения, США, Никол Пашинян, Дональд Трамп
Пашинян провел телефонный разговор с Трампом

Правительство Армении: Пашинян провел телефонный разговор с Трампом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в субботу телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба армянского правительства.
"Пашинян поздравил президента Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии за последние годы и о текущем состоянии отношений Армении и США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были также обсуждены вопросы, связанные с региональной повесткой дня.
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В миреАрменияСШАНикол ПашинянДональд Трамп
 
 
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