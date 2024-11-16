https://ria.ru/20241116/pashinyan-1984173276.html
Пашинян провел телефонный разговор с Трампом
Пашинян провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 16.11.2024
Пашинян провел телефонный разговор с Трампом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в субботу телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:47
2024-11-16T17:47
2024-11-16T17:56
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ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в субботу телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба армянского правительства."Пашинян поздравил президента Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии за последние годы и о текущем состоянии отношений Армении и США", - говорится в сообщении.Отмечается, что были также обсуждены вопросы, связанные с региональной повесткой дня.
https://ria.ru/20241116/armeniya-1984153981.html
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в мире, армения, сша, никол пашинян, дональд трамп
В мире, Армения, США, Никол Пашинян, Дональд Трамп
Пашинян провел телефонный разговор с Трампом
Правительство Армении: Пашинян провел телефонный разговор с Трампом