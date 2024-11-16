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СМИ уточнили данные о человеке, захватившем заложников в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024
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17:21 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/parizh-1984170648.html
СМИ уточнили данные о человеке, захватившем заложников в пригороде Парижа
СМИ уточнили данные о человеке, захватившем заложников в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024
СМИ уточнили данные о человеке, захватившем заложников в пригороде Парижа
Мужчина, захвативший в заложники нескольких сотрудников ресторана в пригороде Парижа, является сыном владельца заведения, сообщила в субботу газета Figaro. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:21
2024-11-16T17:21
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Мужчина, захвативший в заложники нескольких сотрудников ресторана в пригороде Парижа, является сыном владельца заведения, сообщила в субботу газета Figaro. До этого агентство Франс Пресс сообщило, что захват заложников произвел хозяин ресторана. "Сообщается, что речь идёт о сыне владельца заведения", - говорится в статье. Ранее газета сообщила, что мужчина заявил о намерении покончить жизнь самоубийством. Он удерживает трех-четырёх работников.
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
СМИ уточнили данные о человеке, захватившем заложников в пригороде Парижа

Figaro: заложников в ресторане в пригороде Парижа захватил сын хозяина заведения

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкАвтомобиль французской полиции
Автомобиль французской полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Автомобиль французской полиции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Мужчина, захвативший в заложники нескольких сотрудников ресторана в пригороде Парижа, является сыном владельца заведения, сообщила в субботу газета Figaro.
До этого агентство Франс Пресс сообщило, что захват заложников произвел хозяин ресторана.
«
"Сообщается, что речь идёт о сыне владельца заведения", - говорится в статье.
Ранее газета сообщила, что мужчина заявил о намерении покончить жизнь самоубийством. Он удерживает трех-четырёх работников.
Спасатели на месте захвата заложников в кафе в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
В кафе на востоке Нидерландов захватили заложников
30 марта, 12:38
 
В миреПарижФранция
 
 
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