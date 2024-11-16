https://ria.ru/20241116/parizh-1984170648.html

СМИ уточнили данные о человеке, захватившем заложников в пригороде Парижа

СМИ уточнили данные о человеке, захватившем заложников в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024

СМИ уточнили данные о человеке, захватившем заложников в пригороде Парижа

Мужчина, захвативший в заложники нескольких сотрудников ресторана в пригороде Парижа, является сыном владельца заведения, сообщила в субботу газета Figaro. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:21

2024-11-16T17:21

2024-11-16T17:21

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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Мужчина, захвативший в заложники нескольких сотрудников ресторана в пригороде Парижа, является сыном владельца заведения, сообщила в субботу газета Figaro. До этого агентство Франс Пресс сообщило, что захват заложников произвел хозяин ресторана. "Сообщается, что речь идёт о сыне владельца заведения", - говорится в статье. Ранее газета сообщила, что мужчина заявил о намерении покончить жизнь самоубийством. Он удерживает трех-четырёх работников.

https://ria.ru/20240330/zakhvat-1936811513.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, париж, франция