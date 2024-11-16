https://ria.ru/20241116/parizh-1984170648.html
СМИ уточнили данные о человеке, захватившем заложников в пригороде Парижа
СМИ уточнили данные о человеке, захватившем заложников в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024
СМИ уточнили данные о человеке, захватившем заложников в пригороде Парижа
Мужчина, захвативший в заложники нескольких сотрудников ресторана в пригороде Парижа, является сыном владельца заведения, сообщила в субботу газета Figaro. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:21
2024-11-16T17:21
2024-11-16T17:21
в мире
париж
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954611_206:437:3071:2048_1920x0_80_0_0_968426a653edb9e0650aba3a54cfa549.jpg
ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Мужчина, захвативший в заложники нескольких сотрудников ресторана в пригороде Парижа, является сыном владельца заведения, сообщила в субботу газета Figaro. До этого агентство Франс Пресс сообщило, что захват заложников произвел хозяин ресторана. "Сообщается, что речь идёт о сыне владельца заведения", - говорится в статье. Ранее газета сообщила, что мужчина заявил о намерении покончить жизнь самоубийством. Он удерживает трех-четырёх работников.
https://ria.ru/20240330/zakhvat-1936811513.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954611_801:572:2769:2048_1920x0_80_0_0_f6aa52d15402219e0e5faac5219e0bf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
СМИ уточнили данные о человеке, захватившем заложников в пригороде Парижа
Figaro: заложников в ресторане в пригороде Парижа захватил сын хозяина заведения