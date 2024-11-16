https://ria.ru/20241116/parizh-1984167963.html

СМИ назвали число заложников, удерживаемых в ресторане в пригороде Парижа

СМИ назвали число заложников, удерживаемых в ресторане в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024

СМИ назвали число заложников, удерживаемых в ресторане в пригороде Парижа

Три-четыре сотрудника удерживаются в заложниках в ресторане в пригороде Парижа, посетителей в заведении нет, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T16:52

2024-11-16T16:52

2024-11-16T16:52

в мире

париж

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153221/54/1532215417_0:90:2500:1497_1920x0_80_0_0_5a543658f43e834d23bb2dda97dd99a3.jpg

ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Три-четыре сотрудника удерживаются в заложниках в ресторане в пригороде Парижа, посетителей в заведении нет, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на источник в полиции. "Три или четыре работника удерживаются в заложниках… Посетителей на месте нет", - говорится в статье. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что хозяин ресторана в пригороде Парижа взял в заложники нескольких сотрудников заведения.

https://ria.ru/20240330/niderlandy-1936828777.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, париж, франция