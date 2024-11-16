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СМИ назвали число заложников, удерживаемых в ресторане в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024
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16:52 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/parizh-1984167963.html
СМИ назвали число заложников, удерживаемых в ресторане в пригороде Парижа
СМИ назвали число заложников, удерживаемых в ресторане в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024
СМИ назвали число заложников, удерживаемых в ресторане в пригороде Парижа
Три-четыре сотрудника удерживаются в заложниках в ресторане в пригороде Парижа, посетителей в заведении нет, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:52
2024-11-16T16:52
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Три-четыре сотрудника удерживаются в заложниках в ресторане в пригороде Парижа, посетителей в заведении нет, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на источник в полиции. "Три или четыре работника удерживаются в заложниках… Посетителей на месте нет", - говорится в статье. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что хозяин ресторана в пригороде Парижа взял в заложники нескольких сотрудников заведения.
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
СМИ назвали число заложников, удерживаемых в ресторане в пригороде Парижа

Figaro: в ресторане в пригороде Парижа держат в заложниках три-четыре сотрудника

© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Три-четыре сотрудника удерживаются в заложниках в ресторане в пригороде Парижа, посетителей в заведении нет, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на источник в полиции.
"Три или четыре работника удерживаются в заложниках… Посетителей на месте нет", - говорится в статье.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что хозяин ресторана в пригороде Парижа взял в заложники нескольких сотрудников заведения.
Мужчина арестован сотрудниками спецназа ДСИ после того, как несколько человек были взяты в заложники в кафе в Эде - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
В Нидерландах полиция освободила заложников в кафе, подозреваемый задержан
30 марта, 15:03
 
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