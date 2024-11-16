https://ria.ru/20241116/parizh-1984167963.html
СМИ назвали число заложников, удерживаемых в ресторане в пригороде Парижа
СМИ назвали число заложников, удерживаемых в ресторане в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024
СМИ назвали число заложников, удерживаемых в ресторане в пригороде Парижа
Три-четыре сотрудника удерживаются в заложниках в ресторане в пригороде Парижа, посетителей в заведении нет, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:52
2024-11-16T16:52
2024-11-16T16:52
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Три-четыре сотрудника удерживаются в заложниках в ресторане в пригороде Парижа, посетителей в заведении нет, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на источник в полиции. "Три или четыре работника удерживаются в заложниках… Посетителей на месте нет", - говорится в статье. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что хозяин ресторана в пригороде Парижа взял в заложники нескольких сотрудников заведения.
https://ria.ru/20240330/niderlandy-1936828777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
СМИ назвали число заложников, удерживаемых в ресторане в пригороде Парижа
Figaro: в ресторане в пригороде Парижа держат в заложниках три-четыре сотрудника