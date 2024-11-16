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Памятники изымают у недобросовестных владельцев в Ярославской области
Памятники изымают у недобросовестных владельцев в Ярославской области - РИА Новости, 16.11.2024
Памятники изымают у недобросовестных владельцев в Ярославской области
Памятники культуры в Ярославской области изымают у недобросовестных собственников, сообщает областное правительство. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T15:33
2024-11-16T15:33
2024-11-16T15:33
ярославская область
россия
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Памятники культуры в Ярославской области изымают у недобросовестных собственников, сообщает областное правительство. "По решению суда у недобросовестных владельцев изъят памятник культуры местного значения "Дом Первовых – В.А. Аксенова", расположенный в Вознесенском переулке, 3, в Рыбинске. Также судом первой инстанции удовлетворен иск об изъятии объекта культурного наследия местного значения "Дом жилой Пономаревых – Казаковых", находящегося в Преображенском переулке, 6, в Рыбинске", - говорится в сообщении областного правительства. По данным областного правительства, в настоящее время собственник объекта "Дом жилой Пономаревых – Казаковых" принял решение в установленном законом порядке обжаловать решение и подал апелляционную жалобу. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что объекты культурного наследия ветшают и разрушаются, есть угроза их полного исчезновения, а хозяева не принимают никаких мер, чтобы сохранить региональные памятники. "Нас такое положение категорически не устраивает, и реакция будет жесткой и обоснованной законом. Есть цель навести порядок в имущественном комплексе региона и обеспечить бережное отношение к нашему общему историко-культурному наследию. Если это не могут сделать текущие собственники, мы найдем новых", - заявил губернатор, слова которого приводит региональное правительство. Сообщается, что областная государственная служба охраны объектов культурного наследия направляет собственникам памятников культуры акты технического состояния, в которых определены конкретные виды и сроки работ, необходимых для сохранения зданий, контролирует их выполнение. За первое полугодие 2024 года службой подготовлено более 3300 таких актов. Правительство Ярославской области информирует, что этом году у недобросовестных собственников в результате проделанной работы государственной службы охраны объектов культурного наследия также изъяты промышленный корпус фарфорового завода в Рыбинском районе, доходный дом Журавлевых в Рыбинске, дом купца 2-й гильдии Масаинова в Данилове, здание Общественного собрания в Переславле-Залесском, жилой дом Кореневых – Поседимовых в Ярославле, жилой дом В.М. Кулькова – П.Н. Ртищева в Некрасовском районе.
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россия, михаил евраев
Ярославская область, Россия, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Памятники культуры в Ярославской области изымают у недобросовестных собственников, сообщает областное правительство.
"По решению суда у недобросовестных владельцев изъят памятник культуры местного значения "Дом Первовых – В.А. Аксенова", расположенный в Вознесенском переулке, 3, в Рыбинске. Также судом первой инстанции удовлетворен иск об изъятии объекта культурного наследия местного значения "Дом жилой Пономаревых – Казаковых", находящегося в Преображенском переулке, 6, в Рыбинске", - говорится в сообщении областного правительства.
По данным областного правительства, в настоящее время собственник объекта "Дом жилой Пономаревых – Казаковых" принял решение в установленном законом порядке обжаловать решение и подал апелляционную жалобу.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что объекты культурного наследия ветшают и разрушаются, есть угроза их полного исчезновения, а хозяева не принимают никаких мер, чтобы сохранить региональные памятники.
"Нас такое положение категорически не устраивает, и реакция будет жесткой и обоснованной законом. Есть цель навести порядок в имущественном комплексе региона и обеспечить бережное отношение к нашему общему историко-культурному наследию. Если это не могут сделать текущие собственники, мы найдем новых", - заявил губернатор, слова которого приводит региональное правительство.
Сообщается, что областная государственная служба охраны объектов культурного наследия направляет собственникам памятников культуры акты технического состояния, в которых определены конкретные виды и сроки работ, необходимых для сохранения зданий, контролирует их выполнение. За первое полугодие 2024 года службой подготовлено более 3300 таких актов.
Правительство Ярославской области информирует, что этом году у недобросовестных собственников в результате проделанной работы государственной службы охраны объектов культурного наследия также изъяты промышленный корпус фарфорового завода в Рыбинском районе, доходный дом Журавлевых в Рыбинске, дом купца 2-й гильдии Масаинова в Данилове, здание Общественного собрания в Переславле-Залесском, жилой дом Кореневых – Поседимовых в Ярославле, жилой дом В.М. Кулькова – П.Н. Ртищева в Некрасовском районе.