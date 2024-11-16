Рейтинг@Mail.ru
Володин запустил опрос о зачислении в школы без знания русского языка - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 16.11.2024 (обновлено: 13:53 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/opros-1984130850.html
Володин запустил опрос о зачислении в школы без знания русского языка
Володин запустил опрос о зачислении в школы без знания русского языка - РИА Новости, 16.11.2024
Володин запустил опрос о зачислении в школы без знания русского языка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем Telegram-канале об отношении к законопроекту, который запрещает зачисление детей мигрантов в школы... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:37
2024-11-16T13:53
общество
вячеслав володин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976759371_0:215:2994:1899_1920x0_80_0_0_ec878a870be0ebf1ee34d32f504304e0.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем Telegram-канале об отношении к законопроекту, который запрещает зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка. Вице-спикер ГД Ирина Яровая 13 ноября сообщила, что законопроект о запрете зачисления в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка будет внесен в Госдуму на следующей неделе. "Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование", - такой вопрос задал Володин подписчикам. На данный момент из более 8 тысяч проголосовавших 95% ответили "Поддерживаю", 3% - "Не поддерживаю", и 2% ответили, что им все равно.
https://ria.ru/20241111/ldpr-1982984495.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976759371_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_456b2baf45b68692aa5a77abb78f3fbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, россия
Общество, Вячеслав Володин, Россия
Володин запустил опрос о зачислении в школы без знания русского языка

Володин создал опрос об ограничении приема в школы мигрантов, не знающих русский

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчитель на уроке
Учитель на уроке - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Учитель на уроке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем Telegram-канале об отношении к законопроекту, который запрещает зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка.
Вице-спикер ГД Ирина Яровая 13 ноября сообщила, что законопроект о запрете зачисления в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка будет внесен в Госдуму на следующей неделе.
"Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование", - такой вопрос задал Володин подписчикам.
На данный момент из более 8 тысяч проголосовавших 95% ответили "Поддерживаю", 3% - "Не поддерживаю", и 2% ответили, что им все равно.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
ЛДПР предложила ограничить срок аренды жилья мигрантам
11 ноября, 02:08
 
ОбществоВячеслав ВолодинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала