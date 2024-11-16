https://ria.ru/20241116/opros-1984130850.html

Володин запустил опрос о зачислении в школы без знания русского языка

Володин запустил опрос о зачислении в школы без знания русского языка - РИА Новости, 16.11.2024

Володин запустил опрос о зачислении в школы без знания русского языка

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем Telegram-канале об отношении к законопроекту, который запрещает зачисление детей мигрантов в школы... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T10:37

2024-11-16T10:37

2024-11-16T13:53

общество

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем Telegram-канале об отношении к законопроекту, который запрещает зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка. Вице-спикер ГД Ирина Яровая 13 ноября сообщила, что законопроект о запрете зачисления в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка будет внесен в Госдуму на следующей неделе. "Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование", - такой вопрос задал Володин подписчикам. На данный момент из более 8 тысяч проголосовавших 95% ответили "Поддерживаю", 3% - "Не поддерживаю", и 2% ответили, что им все равно.

https://ria.ru/20241111/ldpr-1982984495.html

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общество, вячеслав володин, россия