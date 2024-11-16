https://ria.ru/20241116/opasnost-1984161231.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 16.11.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T15:58
2024-11-16T15:58
2024-11-16T15:58
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20241111/voronezh-1983024491.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Гусев: на территории Воронежской области объявили авиационную опасность