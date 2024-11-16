https://ria.ru/20241116/opasnost-1984161231.html

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 16.11.2024

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T15:58

2024-11-16T15:58

2024-11-16T15:58

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

https://ria.ru/20241111/voronezh-1983024491.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы украины, безопасность