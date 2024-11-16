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В Центральном университете рассказали о подготовке к ИИ-олимпиаде в Китае
В Центральном университете рассказали о подготовке к ИИ-олимпиаде в Китае - РИА Новости, 16.11.2024
В Центральном университете рассказали о подготовке к ИИ-олимпиаде в Китае
Центральный университет (ЦУ) при поддержке компаний-участниц Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) запускают бесплатную программу подготовки российских РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:00
2024-11-16T13:00
2024-11-16T13:00
китай
центральный университет (цу)
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Центральный университет (ЦУ) при поддержке компаний-участниц Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) запускают бесплатную программу подготовки российских старшеклассников к участию в международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), которая пройдет в августе 2025 года в Китае, сообщает пресс-служба вуза.Соответствующее заявление было сделано в субботу на церемонии награждения победителей Всероссийской олимпиады по ИИ.Программа подготовки к международным соревнованиям разработана ведущими экспертами и преподавателями Центрального университета. В 2024 году на базе Центрального университета преподавателями и экспертами вуза велась подготовка школьной сборной, которая одержала победу на первой международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Болгарии, говорится в сообщении."Экспертный и преподавательский состав Центрального университета – это сильные специалисты отрасли российского и международного уровней. Программа, которую мы разработали, основана на теоретических и практических знаниях, а также на опыте, который мы приобрели при подготовке ребят к первой международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Я знаю, как были вовлечены в процесс подготовки наши тренера, они были на связи с ребятами как во время подготовки, так и в дни проведения олимпиады – постоянно созванивались, разбирали задания. Это профессионалы высокого класса, мотивированные на победу наравне с самими ребятами. Мы привели команду к победе в этом году, сделаем все, чтобы повторить этот успех в будущем", – цитирует пресс-служба слова ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.Олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI) — это международная научная олимпиада в области искусственного интеллекта. Первый раз она прошла в Болгарии в августе 2024 года, где сборная России завоевала золото среди 41 команды из 32 стран. Тогда же был создан Совет олимпиады, который будет заниматься развитием олимпийских соревнований по искусственному интеллекту в мире, отбором команд и коллаборациями с ведущими компаниями в сфере ИИ. В Совет олимпиады вошли пять стран: Болгария, Россия, Бразилия, США и Китай. Следующая олимпиада пройдет в столице Китая, Пекине, со 2 по 9 августа 2025 года, рассказали в пресс-службе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, центральный университет (цу)
Китай, Центральный университет (ЦУ)
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Центральный университет (ЦУ) при поддержке компаний-участниц Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) запускают бесплатную программу подготовки российских старшеклассников к участию в международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), которая пройдет в августе 2025 года в Китае, сообщает пресс-служба вуза.
Соответствующее заявление было сделано в субботу на церемонии награждения победителей Всероссийской олимпиады по ИИ.
Программа подготовки к международным соревнованиям разработана ведущими экспертами и преподавателями Центрального университета. В 2024 году на базе Центрального университета преподавателями и экспертами вуза велась подготовка школьной сборной, которая одержала победу на первой международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Болгарии, говорится в сообщении.
"Экспертный и преподавательский состав Центрального университета – это сильные специалисты отрасли российского и международного уровней. Программа, которую мы разработали, основана на теоретических и практических знаниях, а также на опыте, который мы приобрели при подготовке ребят к первой международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Я знаю, как были вовлечены в процесс подготовки наши тренера, они были на связи с ребятами как во время подготовки, так и в дни проведения олимпиады – постоянно созванивались, разбирали задания. Это профессионалы высокого класса, мотивированные на победу наравне с самими ребятами. Мы привели команду к победе в этом году, сделаем все, чтобы повторить этот успех в будущем", – цитирует пресс-служба слова ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.
Олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI) — это международная научная олимпиада в области искусственного интеллекта. Первый раз она прошла в Болгарии в августе 2024 года, где сборная России завоевала золото среди 41 команды из 32 стран. Тогда же был создан Совет олимпиады, который будет заниматься развитием олимпийских соревнований по искусственному интеллекту в мире, отбором команд и коллаборациями с ведущими компаниями в сфере ИИ. В Совет олимпиады вошли пять стран: Болгария, Россия, Бразилия, США и Китай. Следующая олимпиада пройдет в столице Китая, Пекине, со 2 по 9 августа 2025 года, рассказали в пресс-службе.