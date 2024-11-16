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При наезде BMW на толпу в Подмосковье пострадал один человек - РИА Новости, 16.11.2024
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20:06 16.11.2024 (обновлено: 20:07 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/odintsovo-1984186014.html
При наезде BMW на толпу в Подмосковье пострадал один человек
При наезде BMW на толпу в Подмосковье пострадал один человек - РИА Новости, 16.11.2024
При наезде BMW на толпу в Подмосковье пострадал один человек
Женщина пострадала в результате наезда водителя BMW на толпу людей в подмосковном Одинцово, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T20:06
2024-11-16T20:07
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Женщина пострадала в результате наезда водителя BMW на толпу людей в подмосковном Одинцово, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале сообщало, что сотрудники полиции проводят проверку по видео, на котором водитель BMW устроил дрифт и въехал в толпу людей. "По предварительным данным, 16 ноября в ночное время в районе четвертого километра Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" в обход города Одинцово водитель автомобиля марки БМВ не справился с управлением и совершил наезд на стоящих на обочине зрителей. В результате ДТП одна женщина госпитализирована в медицинское учреждение, степень полученных телесных повреждений устанавливается", - говорится в сообщении. Отмечается, что Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту УМВД России по Одинцовскому городскому округу.
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одинцово
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
При наезде BMW на толпу в Подмосковье пострадал один человек

Прокуратура: при наезде BMW на толпу в Одинцово пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Женщина пострадала в результате наезда водителя BMW на толпу людей в подмосковном Одинцово, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ранее ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале сообщало, что сотрудники полиции проводят проверку по видео, на котором водитель BMW устроил дрифт и въехал в толпу людей.
"По предварительным данным, 16 ноября в ночное время в районе четвертого километра Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" в обход города Одинцово водитель автомобиля марки БМВ не справился с управлением и совершил наезд на стоящих на обочине зрителей. В результате ДТП одна женщина госпитализирована в медицинское учреждение, степень полученных телесных повреждений устанавливается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту УМВД России по Одинцовскому городскому округу.
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ПроисшествияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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