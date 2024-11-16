https://ria.ru/20241116/odintsovo-1984109284.html

Пожар в Одинцове начался в пустой комнате, заявила глава центра помощи

Пожар в Одинцове начался в пустой комнате, заявила глава центра помощи - РИА Новости, 16.11.2024

Пожар в Одинцове начался в пустой комнате, заявила глава центра помощи

Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово начался в пустой комнате, где никого не было, заявила руководитель центра Наталья Краснослободцева,... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T04:52

2024-11-16T04:52

2024-11-16T04:52

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово начался в пустой комнате, где никого не было, заявила руководитель центра Наталья Краснослободцева, говоря о ЧП в одинцовском филиале. Вечером в пятницу в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание. По данным главы округа Андрея Иванова, в здании находился частный приют, причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание обогревателя. В экстренных службах РИА Новости при этом сообщали, что среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово - три ребенка. Об этом же позднее говорил и Иванов, по его словам, дети отравились угарным газом, также пострадали и две женщины. По данным минздрава Подмосковья, при пожаре пострадали шесть человек, пять из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. По последним данным МЧС РФ, при пожаре в Одинцово спасены два человека, всего в доме находились 26 человек, включая 18 детей, 24 из них покинули здание самостоятельно. "Это произошло в пустой комнате, где никого в этот момент не было", - сказала Краснослободцева газете "Известия". Также она утверждает, что пострадавших среди детей нет, "все живы и здоровы". По ее словам, пока неизвестно, из-за чего произошел пожар. Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, силовики планируют допросить руководство Центра помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, где произошел пожар.

https://ria.ru/20241116/pozhar-1984100533.html

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одинцово

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), россия