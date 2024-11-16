Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/obstrel-1984158901.html
ВСУ ударили по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области
ВСУ ударили по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 16.11.2024
ВСУ ударили по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области
ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области, ранен один человек, сообщает администрации города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T15:33
2024-11-16T15:33
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984158484_0:194:960:734_1920x0_80_0_0_d5ae83c893ebca3248565536638e32ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области, ранен один человек, сообщает администрации города в своем Telegram-канале. "Террористы киевского режима вновь нанесли удары по мирным кварталам Новой Каховки. В результате украинского удара пострадал мирный житель 1958 года рождения", - говорится в сообщении. Пострадавший с осколочным ранением правого бедра госпитализирован. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984158484_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_f305313c87614884a0bf40c4d737570e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ ударили по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области

ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Новой Каховки, пострадал один человек

© Фото : Виталий Гура/TelegramПоследствия обстрела по жилым кварталам Новой Каховки со стороны ВСУ
Последствия обстрела по жилым кварталам Новой Каховки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото : Виталий Гура/Telegram
Последствия обстрела по жилым кварталам Новой Каховки со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области, ранен один человек, сообщает администрации города в своем Telegram-канале.
"Террористы киевского режима вновь нанесли удары по мирным кварталам Новой Каховки. В результате украинского удара пострадал мирный житель 1958 года рождения", - говорится в сообщении.
Пострадавший с осколочным ранением правого бедра госпитализирован.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала