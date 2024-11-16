https://ria.ru/20241116/obstrel-1984158901.html

ВСУ ударили по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области

ВСУ ударили по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 16.11.2024

ВСУ ударили по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области

ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области, ранен один человек, сообщает администрации города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T15:33

2024-11-16T15:33

2024-11-16T15:33

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области, ранен один человек, сообщает администрации города в своем Telegram-канале. "Террористы киевского режима вновь нанесли удары по мирным кварталам Новой Каховки. В результате украинского удара пострадал мирный житель 1958 года рождения", - говорится в сообщении. Пострадавший с осколочным ранением правого бедра госпитализирован. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, происшествия