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ВСУ ударили по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области
ВСУ ударили по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 16.11.2024
ВСУ ударили по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области
ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области, ранен один человек, сообщает администрации города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T15:33
2024-11-16T15:33
2024-11-16T15:33
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области, ранен один человек, сообщает администрации города в своем Telegram-канале. "Террористы киевского режима вновь нанесли удары по мирным кварталам Новой Каховки. В результате украинского удара пострадал мирный житель 1958 года рождения", - говорится в сообщении. Пострадавший с осколочным ранением правого бедра госпитализирован. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ ударили по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области
ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Новой Каховки, пострадал один человек