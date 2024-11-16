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Риелторы Республики Алтай отправляют участникам спецоперации оборудование

Риелторы Республики Алтай отправляют участникам спецоперации оборудование - РИА Новости, 16.11.2024

Риелторы Республики Алтай отправляют участникам спецоперации оборудование

Риелторы Республики Алтай отправляют участникам спецоперации автомобиль, генераторы и обогреватели, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T08:20

2024-11-16T08:20

2024-11-16T08:20

надежные люди

республика алтай

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БАРНАУЛ, 16 ноя – РИА Новости. Риелторы Республики Алтай отправляют участникам спецоперации автомобиль, генераторы и обогреватели, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Специалисты в сфере недвижимости объединились и собрали груз для бойцов. На передовую отправится не только автомобиль ГАЗ 3307, переданный Ерланом Базылхановым, но и всё необходимое. Для СВО риелторы и их партнёры общими усилиями собрали два генератора, два обогревателя, семь спальных мешков, 17 мешков маскировочных сетей, бытовые принадлежности, медикаменты и продукты", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время автомобиль и груз будут отправлены Народным фронтом на донецкое направление.

https://ria.ru/20240530/kvadrokopter-1949263178.html

республика алтай

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2024

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республика алтай