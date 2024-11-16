https://ria.ru/20241116/nikolaev-1984188890.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 16.11.2024
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T20:50
2024-11-16T20:50
2024-11-16T22:26
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram-канале. "В Николаеве слышен взрыв", — написал он. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на 20:34 в области звучала воздушная тревога. В 20:48 Сенкевич сообщил об ее отмене.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремел взрыв
Мэр Сенкевич сообщил о взрыве в Николаеве на юге Украины