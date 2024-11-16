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В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 16.11.2024 (обновлено: 22:26 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/nikolaev-1984188890.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 16.11.2024
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T20:50
2024-11-16T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаев (украина)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram-канале. "В Николаеве слышен взрыв", — написал он. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на 20:34 в области звучала воздушная тревога. В 20:48 Сенкевич сообщил об ее отмене.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремел взрыв

Мэр Сенкевич сообщил о взрыве в Николаеве на юге Украины

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram-канале.
«
"В Николаеве слышен взрыв", — написал он.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на 20:34 в области звучала воздушная тревога. В 20:48 Сенкевич сообщил об ее отмене.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаев (Украина)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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