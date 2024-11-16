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Обвиненному в наемничестве новозеландцу О'Брайану вменяли 11 преступлений - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:41 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/naemnik-1984114384.html
Обвиненному в наемничестве новозеландцу О'Брайану вменяли 11 преступлений
Обвиненному в наемничестве новозеландцу О'Брайану вменяли 11 преступлений - РИА Новости, 16.11.2024
Обвиненному в наемничестве новозеландцу О'Брайану вменяли 11 преступлений
Гражданину Новой Зеландии Джордану О'Брайану, которого будут заочно судить в России за наемничество после вторжения вместе с ВСУ в Курскую область, изначально... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:41
2024-11-16T06:41
специальная военная операция на украине
россия
курская область
новая зеландия
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Гражданину Новой Зеландии Джордану О'Брайану, которого будут заочно судить в России за наемничество после вторжения вместе с ВСУ в Курскую область, изначально вменялось 11 уголовных преступлений, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В начале ноября главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайана. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).В то же время, как указано в судебных материалах, 19 сентября 2024 года О'Брайану заочно предъявили обвинение в 11 преступлениях - это убийство двух и более лиц, покушение на такое убийство, умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия, совершение повлекшего смерти террористического акта, незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконный оборот взрывчатки, незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти, незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации и, наконец, участие наемника в вооруженном конфликте.По версии следствия, О'Брайан в апреле 2022 года прибыл на Украину, где в составе наемнической группировки "Темные ангелы" за ежемесячное денежное вознаграждение, эквивалентное 450 тысячам рублей, стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения.В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника.О'Брайан 20 сентября объявлен в международный розыск, в тот же день в отношении него Хамовническим районным судом Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241115/naemniki-1983872560.html
https://ria.ru/20241105/plennyy-1982033149.html
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россия, курская область, новая зеландия, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Новая Зеландия, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
Обвиненному в наемничестве новозеландцу О'Брайану вменяли 11 преступлений

Обвиненному за наемничество О'Брайану изначально вменяли 11 преступлений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Гражданину Новой Зеландии Джордану О'Брайану, которого будут заочно судить в России за наемничество после вторжения вместе с ВСУ в Курскую область, изначально вменялось 11 уголовных преступлений, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В начале ноября главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайана. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
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В то же время, как указано в судебных материалах, 19 сентября 2024 года О'Брайану заочно предъявили обвинение в 11 преступлениях - это убийство двух и более лиц, покушение на такое убийство, умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия, совершение повлекшего смерти террористического акта, незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконный оборот взрывчатки, незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти, незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации и, наконец, участие наемника в вооруженном конфликте.
По версии следствия, О'Брайан в апреле 2022 года прибыл на Украину, где в составе наемнической группировки "Темные ангелы" за ежемесячное денежное вознаграждение, эквивалентное 450 тысячам рублей, стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения.
В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника.
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О'Брайан 20 сентября объявлен в международный розыск, в тот же день в отношении него Хамовническим районным судом Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьНовая ЗеландияВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФ
 
 
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