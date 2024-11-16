https://ria.ru/20241116/moskva-1984040709.html

Ефимов: на востоке Москвы откроется детский сад по льготной программе

Ефимов: на востоке Москвы откроется детский сад по льготной программе - РИА Новости, 16.11.2024

Ефимов: на востоке Москвы откроется детский сад по льготной программе

Власти Москвы выставят на торги в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" двухэтажное здание в Восточном Измайлове, предназначенное для размещения... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T13:09

2024-11-16T13:09

2024-11-16T13:09

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Власти Москвы выставят на торги в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" двухэтажное здание в Восточном Измайлове, предназначенное для размещения детского сада, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что здание площадью почти 1,7 тысячи квадратных метров построено в 1963 году по адресу: улица 13-я Парковая, 18."Победитель аукциона сможет открыть в нем частный детский сад на 120 мест. Предпринимателю предстоит отремонтировать здание и выполнить требования по ведению образовательной деятельности. Это позволит ему перейти на льготную ставку аренды", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что победитель торгов сможет заключить договор аренды на 49 лет. На реконструкцию объекта отводится три года.Здание, где откроется детский сад, передадут победителю торгов вместе с 0,8 гектара земли, где можно будет организовать пространство для прогулок и игр. Как отметил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман, инвестор также сможет арендовать его за 1 рубль в год.В сообщении добавляется, что в шаговой доступности от будущего детского сада находится более 20 домов.

https://ria.ru/20241107/efimov-1982408220.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)