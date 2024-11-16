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Мошенники придумали двухэтапную схему для взлома аккаунтов на "Госуслугах" - РИА Новости, 16.11.2024
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02:10 16.11.2024 (обновлено: 08:28 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/moshenniki-1984103349.html
Мошенники придумали двухэтапную схему для взлома аккаунтов на "Госуслугах"
Мошенники придумали двухэтапную схему для взлома аккаунтов на "Госуслугах" - РИА Новости, 16.11.2024
Мошенники придумали двухэтапную схему для взлома аккаунтов на "Госуслугах"
Телефонные аферисты изобрели новую схему взлома аккаунтов граждан на "Госуслугах" и прочих сервисах — в два этапа, под видом сотрудников "Почты России" и... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T02:10
2024-11-16T08:28
россия
иван соловьев (юрист)
почта россии
технологии
мошенничество
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Телефонные аферисты изобрели новую схему взлома аккаунтов граждан на "Госуслугах" и прочих сервисах — в два этапа, под видом сотрудников "Почты России" и силовых ведомств, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Сначала жертве звонит мошенник, представляющийся сотрудником "Почты России" и уверяет, что на имя гражданина пришло некое почтовое отправление, за которым нужно лично явиться в отделение связи. При этом он обещает упростить процесс, прислав уведомление, но для оформления заявки потребуется назвать код из СМС."Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию", — объясняет юрист. Спустя какое-то время поступает звонок от якобы сотрудника силовых ведомств, который уведомляет о взломе учетной записи на "Госуслугах". Для ее защиты опять-таки требуют код из СМС.Цели мошенников остаются прежними — похитить денежные средства или недвижимость россиян, оформить на них микрозаймы. Поэтому вступать в телефонные беседы с неизвестными не следует, советует Соловьев.
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россия, иван соловьев (юрист), почта россии, технологии, мошенничество
Россия, Иван Соловьев (юрист), Почта России, Технологии, Мошенничество
Мошенники придумали двухэтапную схему для взлома аккаунтов на "Госуслугах"

Юрист Соловьев рассказал о новой схеме взлома аккаунтов на "Госуслугах"

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Телефонные аферисты изобрели новую схему взлома аккаунтов граждан на "Госуслугах" и прочих сервисах — в два этапа, под видом сотрудников "Почты России" и силовых ведомств, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Сначала жертве звонит мошенник, представляющийся сотрудником "Почты России" и уверяет, что на имя гражданина пришло некое почтовое отправление, за которым нужно лично явиться в отделение связи. При этом он обещает упростить процесс, прислав уведомление, но для оформления заявки потребуется назвать код из СМС.

"Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию", — объясняет юрист.
Спустя какое-то время поступает звонок от якобы сотрудника силовых ведомств, который уведомляет о взломе учетной записи на "Госуслугах". Для ее защиты опять-таки требуют код из СМС.

Цели мошенников остаются прежними — похитить денежные средства или недвижимость россиян, оформить на них микрозаймы. Поэтому вступать в телефонные беседы с неизвестными не следует, советует Соловьев.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
"Госуслуги" попросили россиян сменить почтовый ящик gmail.com
30 октября, 15:13

 
РоссияИван Соловьев (юрист)Почта РоссииТехнологииМошенничество
 
 
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