https://ria.ru/20241116/moshenniki-1984103349.html

Мошенники придумали двухэтапную схему для взлома аккаунтов на "Госуслугах"

Мошенники придумали двухэтапную схему для взлома аккаунтов на "Госуслугах" - РИА Новости, 16.11.2024

Мошенники придумали двухэтапную схему для взлома аккаунтов на "Госуслугах"

Телефонные аферисты изобрели новую схему взлома аккаунтов граждан на "Госуслугах" и прочих сервисах — в два этапа, под видом сотрудников "Почты России" и... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T02:10

2024-11-16T02:10

2024-11-16T08:28

россия

иван соловьев (юрист)

почта россии

технологии

мошенничество

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Телефонные аферисты изобрели новую схему взлома аккаунтов граждан на "Госуслугах" и прочих сервисах — в два этапа, под видом сотрудников "Почты России" и силовых ведомств, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Сначала жертве звонит мошенник, представляющийся сотрудником "Почты России" и уверяет, что на имя гражданина пришло некое почтовое отправление, за которым нужно лично явиться в отделение связи. При этом он обещает упростить процесс, прислав уведомление, но для оформления заявки потребуется назвать код из СМС."Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию", — объясняет юрист. Спустя какое-то время поступает звонок от якобы сотрудника силовых ведомств, который уведомляет о взломе учетной записи на "Госуслугах". Для ее защиты опять-таки требуют код из СМС.Цели мошенников остаются прежними — похитить денежные средства или недвижимость россиян, оформить на них микрозаймы. Поэтому вступать в телефонные беседы с неизвестными не следует, советует Соловьев.

https://ria.ru/20241030/gosuslugi-1980930364.html

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россия, иван соловьев (юрист), почта россии, технологии, мошенничество